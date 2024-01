Einbrüche Kleve: Einbrüche in Café und Bäckerei in der Innenstadt

Kleve Zwei unbekannte Männer brachen in Kleve in eine Bäckerei ein und versuchten dies auch bei einem Café. So wurden sie beschrieben.

Jeweils zwei unbekannte Täter sind am Samstagmorgen, 27. Januar, in eine Bäckerei und ein Café in der Klever Innenstadt eingebrochen. Zunächst hebelten die Männer gegen 5.30 Uhr die Schiebetür einer Bäckerei an der Hagschen Straße auf und versuchten, mit grober Gewalt die Kasse zu öffnen.

Gegen 7.10 Uhr versuchten zwei Unbekannte dann die Führungsschiene der Schiebetür zu einem Café an der Kavarinerstraße aufzubrechen und die Tür aufzudrücken, um so hineinzugelangen. Dabei störte sie jedoch der Betreiber des Cafés, der sich in der Backstube befand. Daraufhin flüchteten die Täter zu Fuß über die Kavarinerstraße in Richtung Große Straße.

So wurden die Männer beschrieben

Die unbekannten Männer wurden als, jung, etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet beschriebenen. Einer von ihnen trug einen schwarzen Rucksack. Die polizeiliche Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ergebnislos.

Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

