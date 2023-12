Kleve: Einladung zur Podiumsdiskussion mit Dr. Gesine Schwan

Kleve Bürger in Kleve sind eingeladen zur Podiumsdiskussion mit Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan. Diese Themen stehen zur Diskussion.

Die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SKG) Kreis Kleve lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Gesine Schwan am Montag, 11. Dezember, ab 19.30 Uhr im Clivia Pflegezentrum, Tichelstraße 11.

Gesine Schwan ist eine der profiliertesten Politikwissenschaftlerinnen und seit 2014 Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD. Im Jahre 2004 und 2009 war sie Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin.

Die Themen des Abends

Zwei wichtige Themen werden an dem Abend Hauptbestandteil der Diskussion sein: Zum einen die Gefährdung der parlamentarischen Demokratie durch rechtsradikale Kräfte und durch zunehmenden Populismus auch in der bürgerlichen Mitte. Zum anderen die Notwendigkeit und die Möglichkeiten, Bürgerinnen und Bürge an den Entscheidungen der Politik zu beteiligen. Beispielhaft wird an dem Abend hierzu der Kommunale Entwicklungsbeirat diskutiert, der von Gesine Schwan entwickelt wurde.

Um Anmeldung wird bis zum 7. Dezember unter lena.kamps@gmx.de gebeten.

