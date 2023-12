Kleve: Electric Visions lädt zum bunten Weihnachtskonzert

In der EVC Kulturfabrik Kleve gibt es am 23. Dezember ein buntes Weihnachtskonzert.

Kleve Ein Weihnachtskonzert mit buntem Programm veranstaltet Electric Visions Cleve in der Kulturfabrik. Diese Überraschungen sind geplant.

Der Verein Electric Visions Cleve veranstaltet am Samstag, 23. Dezember ab 16 Uhr in der EVC Kulturfabrik in der Ackerstraße 50-56, sein traditionelles Weihnachtskonzert mit verschiedenen Musikern.

Neben dem Auftritt eines Bauchredners hat auch der Weihnachtsmann für die kleinen Besucher seinen Besuch angekündigt.

Freier Eintritt und vorweihnachtliche Freude

Der Eintritt ist frei. Der Verein möchte damit Familien und Menschen, die Weihnachten alleine sind, eine vorweihnachtliche Freude und ein tolles Weihnachtsprogramm ermöglichen.

