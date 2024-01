Kleve: Eva Klesse Quartett spielt Jazz-Konzert im Elaya

Das Eva Klesse Quartett spielt in Kleve

Kleve Jazzfreunde in Kleve dürfen sich auf ein Konzert des Eva Klesse Quartetts im Elaya Hotel freuen. Hier gibt es Tickets im Vorverkauf.

Jazzfreunde aufgepasst: Am Freitag, 26. Januar, ist das Eva Klesse Quartett zu Gast im Elaya Hotel Kleve. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr.

Eva Klesse studierte das Fach Jazzschlagzeug an den Musikhochschulen Leipzig, Weimar und Paris, und beendete 2013 ihr Studium mit zweifachem Diplom mit Auszeichnung. Sie ist als Schlagzeugerin und Komponistin in zahlreichen Projekten tätig, vor allem in ihrer eigenen Band, dem Eva Klesse Quartett.

Alben und Besetzung des Eva Klesse Quartetts

2014 erschien das Debütalbum Xenon, das mit dem Echo Jazz 2015 in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Das fünfte Album Songs Against Loneliness (featured guest: Wolfgang Muthspiel) erschien im Oktober 2022. Eva Klesse erhielt zahlreiche Preise und lehrt seit 2018 als Professorin für Jazzschlagzeug an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

Evgeny Ring am Saxophon konnte mit seinem eigenen Quartett ebenfalls schon viele Preise einheimsen und ist seitdem auf den wichtigsten deutschen Festivals ein gern gesehener Künstler sowie auf vielen internationalen Festivals in Kairo, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Rostow, Prag und viele andere.

Am Piano und am Bass

Philip Frischkorn am Piano studierte bei Michael Wollny, wurde ebenfalls zu vielen Festivals eingeladen und trug zu zahllosen musikalischen Projekten bei. Schließlich setzt Marc Muellbauer am Bass ganz eigene Akzente, ihn kennt man als Mitglied des Julia Hülsmann Quartetts, das 2021 den Deutschen Jazzpreis für das beste Instrumental-Album gewann.

Tickets für 12 Euro gibt es im Vorverkauf 12 Euro unter www.kleverjazzfreunde.de oder in der Buchhandlung Hintzen, Hagsche Straße 46-48. An der Abendkasse kosten die Tickets 16 Euro, Schüler und Studenten zahlen fünf Euro. Für Mitglieder der KFJ ist der Eintritt frei (inklusive einer Begleitperson, fünf Euro).

