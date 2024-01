Kleve: Feuerwehr macht schöne Fotos vom sinkenden Hochwasser

Schenkenschanz Die Erkundergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Kleve hat Luftbilder von der Lage in und um den Insel-Stadtteil Schenkenschanz gemacht.

Der Rheinpegel sinkt wieder und bringt seit Montag, 7. Januar, eine Entspannung der Hochwasserlage am Rhein und in der Klever Niederung, die der Feuerwehr Kleve über die Feiertage elf Einsätze durch Wasserschäden beschert hatte. Die Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Kleve werden am Dienstag, 8. Januar, ab 17 Uhr wieder zurückgenommen.

Am Wochenende hat die Erkundergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Kleve Luftbilder der Lage in Schenkenschanz gemacht, die sie nicht für sich behalten wollten.

Weitere Hochwasserbilder der Freiwilligen Feuerwehr Kleve. Foto: Feuerwehr Kleve / (...)

