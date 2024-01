Kleve: Finanzamt hat extra Ansprechpartner für Ehrenamtliche

Kreis Kleve. Finanzamt Kleve hat einen eigenen Ansprechpartner für Menschen, die sich in gemeinnützigen Vereinen engagieren. Wie man ihn erreicht.

Das Finanzamt Kleve hat jetzt eine eigene Ansprechperson für das Ehrenamt. Diese steht in Zukunft bereit, um engagierten Menschen aus steuerlich nicht beratenen gemeinnützigen Vereinen bei Fragestellungen rund um die Rechte und Pflichten im Besteuerungsverfahren zur Seite zu stehen. „Das Ehrenamt macht unsere Heimat lebenswert und unsere Gemeinschaft vor Ort stark. Deshalb möchten wir den Menschen, die sich in unseren vielen Vereinen für das Gemeinwohl einsetzen, diesen besonderen Service anbieten“, sagt Achim Eder, Vorsteher des Finanzamts Kleve.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Weeze/Uedem: Keppelner Stewardessen zogen Blicke auf sich

Kleve: Brautatelier Mala zieht um - der neue Standort

Kleve: Das Neujahrsbaby kommt aus Rindern

Kleve: Dauerregen im Kreis Kleve: Das macht einen guten Schirm aus

Goch: Frederik Bremer aus Goch fing als Nichtschwimmer bei der DLRG an

Beitrag von Ehrenamtlichen unbezahlbar

Die zentralen Ansprechpersonen für das Ehrenamt wurden mit dem Jahreswechsel in der gesamten nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung eingeführt, Grundlage war ein entsprechender Erlass von Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk. „Der Beitrag, den die engagierten Menschen in den Vereinen unseres Landes zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten, ist unbezahlbar“, erklärt der Minister. „Der direkte Ehrenamts-Draht ins Finanzamt soll Vereinen und Engagierten künftig den Rücken freihalten für das, was sie gut können und gern tun: in ihrer Heimat etwas für die Menschen bewegen.“

Das Ehrenamt macht unsere Gemeinschaft lebenswert und unsere Achim Eder - Vorsteher Finanzamt Kleve

Unter der Telefonnummer 02821-8031020 können sich Ratsuchende ab sofort direkt mit der Ansprechperson für das Ehrenamt verbinden lassen. Übrigens: Auch die Servicezeiten haben sich geändert. Telefonisch erreichen die Bürgerinnen und Bürger das Finanzamt ab sofort Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 16 Uhr. Der Service vor Ort steht Montag bis Mittwoch von 8 bis 13 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland