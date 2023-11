Kleve führt digitalen Abfallkalender und neue Bürger-App ein

Wann der Müllwagen in Kleve kommt kann man ab 30. November per App ablesen.

Kleve Die Umweltbetriebe Kleve bringen eine neue Bürger-App heraus mit Informationen zur Müllentsorgung. Was die Bürger jetzt wissen müssen.

Die Stadt Kleve und die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) machen den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung. Der Klever Abfallkalender, der Ende eines jeden Jahres an rund 30.000 Haushalte im Klever Stadtgebiet verteilt wurde, kann ab 2024 nur noch in digitaler Form über die neu eingeführte Bürger-App oder über die Internetseite der USK abgerufen werden. Statt des Abfallkalenders werden die Bürgerinnen und Bürger nun bald ein Informationsschreiben der USK in ihren Briefkästen finden, welches über die neue App informieren soll.

App erinnert an Abfuhrtermine übers Smartphone

„Es ist höchste Zeit umzudenken. Viel zu viele Exemplare wurden gleich nach der Verteilung wieder entsorgt. Mit der Umstellung auf den papierlosen Abfallkalender werden wertvolle Ressourcen gespart und die Umweltbelastung deutlich reduziert.“, sagt USK- Vorstand Karsten Koppetsch. Mit der Bürger-App können alle Abfuhrtermine eingesehen werden. Durch die Adressangabe haben die Benutzer eine genaue Übersicht ihrer Termine und werden automatisch an den nächsten Abfuhrtermin über eine Benachrichtigung auf dem Smartphone erinnert. Doch die App bringt noch viele weitere Funktionen mit sich.

Termin für die Sperrmüllabfuhr buchen

Über die neue Bürger-App kann ab sofort auch ein Termin zu Sperrmüllabholung gebucht werden. Zudem sind die Standorte und Öffnungszeiten der umliegenden Sammelplätze für Altkleider und des Wertstoffhofes dort hinterlegt. Um die Bürgerinnen und Bürger für eine sachgerechte Mülltrennung zu sensibilisieren, ist in der App auch ein Abfall-ABC enthalten, welches Auskunft über die richtigen Entsorgungswege gibt.

Ab sofort herunterladen

Die Bürger-App kann ab sofort kostenlos für iOS und Android Geräte im jeweiligen App-Store heruntergeladen werden. Über die Internetseite der USK wird der Abfallkalender als iCal-Kalenderdatei verfügbar sein. Zudem besteht die Möglichkeit, den Abfallkalender als PDF-Datei abzuspeichern und zu Hause auszudrucken.

Man kann den Kalender auch als gedrucktes Papier abholen

Die Bürgerinnen und Bürger, die nicht über die entsprechenden Geräte verfügen und keine Möglichkeit besitzen, den Abfallkalender auszudrucken, können diesen in gedruckter Form bei den Umweltbetrieben der Stadt Kleve auf der Brabanter Straße, am Wertstoffhof in Kleve-Brienen oder beim Bürgerbüro der Stadt Kleve zu den bekannten Öffnungszeiten abholen. Da die Auflage gedruckter Exemplare stark begrenzt ist, wird gebeten, den Abfallkalender nur bei Bedarf abzuholen.

Die neue Bürger-App geht am 30. November offiziell in Betrieb. Ab dann kann auch der neue Abfallkalender für 2024 online unter www.usk-kleve.de abgerufen werden.

