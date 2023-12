Kleve: Gesamtschule führt Bachs Weihnachtsoratorium auf

Kleve Gemeinsam mit der Singgemeinde Kleve führt die Gesamtschule am Forstgarten das Weihnachtsoratorium auf. Hier gibt es Konzertkarten.

„Jauchzet, frohlocket – jetzt erst recht!“ – so betiteln die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern der Gesamtschule am Forstgarten in Kleve-Rindern ihre Arbeiten anlässlich der geplanten Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach mit der Städtischen Singgemeinde Kleve e.V. an ihrer Schule.

Hannah, Ella, Lenja, Ruth, Lea, Madelief, Leander und Konstantin aus der 9d und e schrieben eine umfangreiche, dreiteilige Textsammlung, in der sie die Traditionen der Advent- und Weihnachtszeit zusammenfassten, die ihnen wichtig und lieb geworden sind. So entstanden Szenen, die vom Familienfrieden zeugen, vom Glück, Zeit miteinander verbringen zu können und von den typischen Symbolen: einem gemütlichen Zuhause, feierlichem Essen, Wärme, Kerzenlicht.

Weihnachten feiern „mit Augenmaß“

„Aber der Blick muss weiter werden!“ So beschrieben die Neuntklässler im zweiten Teil ihrer Arbeit die Ergebnisse auf die Frage: Dürfen wir heute Weihnachten feiern? In dieser unruhigen Zeit? In einer Zeit der wirtschaftlichen Verunsicherung? Der Kriege und der Umweltkatastrophen? Ruth, Konstantin, Ella und alle anderen geben eine nachdenklich bejahende Antwort: „Ja, wir dürfen feiern. Aber mit Augenmaß und mit dem Gedanken an diejenigen, die in welcher Form auch immer Hilfe und Unterstützung benötigen“.

Aktionen wurden formuliert im dritten Teil, mit Ideen zum Spenden, zur Unterstützung von Hilfsbedürftigen und mit einer Kerzenaktion, unterstützt von Schulleiterin Dr. Rose Wecker sowie den Lehrerinnen und Lehrern, mit Jutta Poorten und Theresa Drißen.

Eröffnungschor inspirierte zum Ausdruckstanz

An den Texten des Weihnachtsoratoriums in der oft fremden Sprache wurde in einer gemeinsamen Arbeitssitzung mit der Singgemeinde gearbeitet: „Wenn man sich erst mal hineingehört hat, drücken Text und vor allem die Musik von Bach all das aus, was wir auch notiert haben“, fassten die Schüler und Schülerinnen ihre Erfahrungen zusammen. Die Schüler der Q1 , Ash und Nico, ließen sich mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern unter anderem von der Musik des Eröffnungschores zu einem Ausdruckstanz inspirieren; dieser kann als Videoaufzeichnung, unterstützt von Lehrer Jonas Meyer, erlebt werden.

Am Sonntag, 17. Dezember, wird das Weihnachtsoratorium 2023 in der Mensa der Gesamtschule am Forstgarten, Eichenallee 1, aufgeführt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, ab 16 Uhr können die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler bereits angesehen werden. Karten zum Preis von 25 Euro (ermäßigt: 17,50 Euro) sind bei der Buchhandlung Hintzen, den Chormitgliedern der Städtischen Singgemeinde Kleve und online unter www.singgemeinde-kleve.de/konzerte/karten erhältlich.

