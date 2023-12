Kleve: Große Karnevalsshow im Januar bei Germania Materborn

Kleve-Materborn Die Karnevalsgesellschaft Germania Materborn bereitet sich auf die große Karnevals-Gala vor. Bald können die Karten abgeholt werden.

Die nächste Germania Gala steht vor der Tür: Am Samstag, 27. Januar 2024, laden die Karnevalisten aus Kleve wieder zur nächsten großen Karnevalsshow. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und die Aktiven von Germania Materborn sind fast im Dauereinsatz. In der vergangenen Session glänzte die Germania mit einer tollen, abwechslungsreichen Show, mit Humor und Witz, Musik und einem Herzensprojekt. „Auch in dieser Session werden wir alte Traditionen aufleben lassen und verleihen auf unserer Germania Gala den Narrenburgorden“, so der Vorstand.

Karten können im Ratskrug abgeholt werden

Die reservierten Karten können wie gewohnt abgeholt werden: Und zwar am Freitag, 12. Januar 2024 zwischen 18 und 20 Uhr im Ratskrug Materborn an der Dorfstraße. Der Kartenpreis in Höhe von 20 Euro kann vorzugsweise bar an dem Abend gezahlt werden. Alternativ steht auch die Kartenzahlung zur Verfügung. Sollte der oben genannte Termin nicht passen, kann auch ein Ausweichtermin telefonisch abgestimmt werden. Kontakt zum Verein: 0172/5 20 63 19.

After-Show-Party nach der Sitzung

Nach der Gala lockt dann noch eine After-Show-Party mit den Bühnenakteuren im Ratskrug Materborn. Bereits kurz vor der Gala werde es einige, kleinere Highlight geben, die auf den Abend einstimmen sollen. Die Germania hält ihre Fans auf Facebook und Instagram auf dem Laufenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland