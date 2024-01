Kleve: Großes Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus‘

In Räumen der VHS Kleve an der Hagschen Poort gibt es eine große Gedenkveranstaltung.

Kleve Bürgermeister, Haus Mifgash, VHS, Schülerinnen und Schüler gestalten Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus‘.

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Seit 1996 findet jährlich an diesem Tag ein Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus‘ statt. In diesem Jahr laden der Bürgermeister der Stadt Kleve Wolfgang Gebing, der Verein „Haus des Erinnerns und Gedenkens“ Haus Mifgash, das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium sowie die Volkshochschule Kleve/Wilhelm Frede alle Interessierten bereits am Freitag, 26. Januar, um 9.30 Uhr in den Vortragssaal der Volkshochschule Kleve, Hagsche Poort 22, ein.

Marina Sänger-Hartnack trägt zur Bedeutung dieses Tages vor, während sich Frau Dr. Hedwig Meyer-Wilmes „zwischen allen Stühlen“ befindet. Marion Beckert-Vranken und Iryna Kuret berichten vom Opfer von Krieg und Diktatur heute, Agnes Bröker von der transgenerationalen Traumaübertragung. Die Jahrgangsstufe des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums wird die 2049 Briefe für Staszek vorstellen. Maria Diedenhofen und Alf-Thorsten Hausmann tragen passende Gedichte vor. Juliane Hartnack und Ramiro Kiel werden die Gedenkveranstaltung musikalisch untermalen.

