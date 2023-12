Kleve: Grüne laden zum kommunalpolitischen Infoabend

Kleve Mit Blick auf die Kommunalwahl 2025 laden die Klever Grünen zu einem Infoabend. Wer dabei aus der Praxis berichten wird.

Der Ortsverband der Klever Grünen veranstaltet am Donnerstag, 7. Dezember, um 19 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle, Lindenallee 10, einen kommunalpolitischen Infoabend und lädt alle an grüner Politik interessierten Bürgerinnen und Bürger dazu ein – ausdrücklich auch Nicht-Mitglieder.

Im September 2025 werden in NRW neue Kommunalparlamente gewählt. In Kleve geht es um den Stadtrat und den Kreistag. In diesen kommunalen Parlamenten treffen gewählte, ehrenamtliche Bürger und Bürgerinnen die wesentlichen Entscheidungen über den Kreis oder die Stadt Kleve. Die Zeit bis zur Wahl erscheint noch lang, doch die Grünen werben schon jetzt dafür, sich mit dem Gedanken an ein kommunalpolitisches Engagement vertraut zu machen.

Gespräche mit Parlamentsmitgliedern

Zum Infoabend kann jede und jeder kommen, um im Gespräch mit Stadtrats- und Kreistagsmitgliedern sowie sachkundigen Bürgern zu diskutieren: Warum ist kommunalpolitische Arbeit wichtig? Was kann ich verändern und erreichen? Sind Vorkenntnisse erforderlich? Mit welchem Zeitaufwand muss ich rechnen? Was wünsche ich mir als Einsteiger an Hilfe, Unterstützung und Beratung? Wie ist der weitere Weg bis zur Kommunalwahl? In einer vorweihnachtlichen, gemütlichen Gesprächsatmosphäre soll der erste Austausch stattfinden.

Eine Anmeldung per E-Mail an ortsverband@gruene-kleve.de erleichtert die Planung für Lebkuchen, Spekulatius und Getränke.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Bedburg-Hau: Weihnachtsmarkt Moyland bietet in NRW einmaliges Glühbier

Kleve: Im Tupper-Shop geht es nicht nur um Schüsseln

Kleve: Eröffnung verschoben – wann die Ringstraße fertig ist

Kreis Kleve: Zwangsversteigerungen – als nächstes kommt Wohnhaus in Kranenburg unter den Hammer

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland