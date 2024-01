Kleve hat ersten Online-Supermarkt: Picnic liefert Einkäufe

Ein Lieferwagen des Online-Supermarktes Picnic am Fischmarkt in Kleve.

Kleve Das Unternehmen Picnic fährt mit einem Kleinbus online bestellte Lebensmittel durch Kleve. So schnell soll die Zustellung klappen.

Picnic ist neu in der Stadt Kleve. Ein Online-Supermarkt, der vor Ort ausliefert. Wer am Mittwochabend in der Innenstadt unterwegs war, entdeckte gegen 18 Uhr am Fischmarkt einen Lieferwagen neuen Typs – ein weißer, elektrisch betriebener Kleinbus, etwas schlanker als die üblichen Vans. Beladen war das Fahrzeug mit verschiedenfarbigen Plastikkörben, und darin wiederum befanden sich Lebensmittel.

Niederländische Kette

Fragte man den Fahrer, seit wann es diesen Service gibt, antwortete er: „Seit heute.“ Seit Mittwoch also hat Kleve einen neuen Supermarkt – aber einen, der den Ladenbesuch komplett online abwickelt. Es handelt sich um die niederländische Kette Picnic, an der Edeka mit 35 Prozent beteiligt ist. „Dein Supermarkt auf Rädern“, wirbt das 2015 gegründete Unternehmen. In 45 nordrhein-westfälischen Städten ist Picnic bereits aktiv – und seit Mittwoch eben auch in Kleve.

Natürlich bieten auch Supermärkte wie Brüggemeier und Schroff (beide Edeka) oder Schoelen (Rewe) an, Einkäufe online zu bestellen und zu liefern. Doch da gibt es zudem immer noch den klassischen Supermarkt, in dem der Kunde den Einkaufswagen durch vollgepackten Regalreihen schiebt. Picnic ist im Klever Industriegebiet in der Siemensstraße ansässig, doch dass dort Endkunden aufschlagen, ist nicht vorgesehen. Der Käufer sitzt zu Hause oder wo auch immer und scrollt durch eine App. Im Logistikzentrum wird die Bestellung umgesetzt. Von der Siemensstraße aus setzt sich die Flotte der Lieferwagen in Bewegung und klappert die Kunden ab. Die auffälligen Wagen sind ein französisches Fabrikat und wurden auf der Basis eines Gabelstaplers entwickelt.

Es gibt bereits eine Warteliste

Die Nachfrage ist so groß, dass schon unmittelbar nach dem Start eine Warteliste geführt wird. Die Eröffnung des virtuellen Supermarkts war in den sozialen Netzwerken verbreitet worden, auch fanden sich Stellenanzeigen, mit denen Fahrer gesucht wurden. Wer sich die App herunterlud, durfte einige grundlegende Fragen beantworten (Kinder? Haustiere?), bevor er um Geduld gebeten wurde. Der Zähler der Warteliste stand Mittwoch bei knapp 800. Innerhalb eines Tages wurden allerdings auch 300 Positionen abgebaut.

Kunden wird bei der Bestellung ein 60-minütiges Lieferzeitfenster genannt. Am Liefertag wird dieses auf 20 Minuten verkürzt. Die Lieferung kann am Termin in der App via Live-Tracking verfolgt werden. Bestellungen bis 23 Uhr können in der Regel am kommenden Tag geliefert werden.

Das Preisniveau soll dem eines normalen stationären Supermarkts entsprechen, wird versprochen. Der Mindestbestellwert beträgt 40 Euro. Das Konzept zielt also darauf ab, den klassischen Wocheneinkauf zu ersetzen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kreis Kleve: Neun Tipps, wie man sein E-Bike gut vor Diebstahl schützt

Kleve/Emmerich: Ein Emmericher ist der THW-Chef in Kleve

Goch: Demo gegen rechte Tendenzen am Sonntag

Kreis Kleve: Hier kann man Kindergeburtstage feiern

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland