Kleve: Im Schützenhaus Keeken wird an Weihnachten getanzt

Kleve Am zweiten Weihnachtstag wird getanzt! Wo und wann? Ab 20 Uhr findet im Schützenhaus in Kleve-Keeken die Rock-Disco statt

Friday Sound Disco ist wieder in Keeken zu Gast. Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, um 20 Uhr findet im Schützenhaus in Kleve-Keeken wieder die altbekannte Rock-Disco „Friday Sound“ statt. Das Friday-Sound-Team freut sich auf die Besucher, um mit ihnen die Feiertage ausklingen zu lassen. Mit guter Musik aus den letzten 40 Jahren will das Team mit allen abtanzen und abrocken auf lang nicht gehörten Stücken und Lieder, die man immer wieder hören kann.

