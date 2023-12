Kleve: Informationsveranstaltung zum Nationalpark Reichswald

Kleve Infos und Podiumsdiskussion zum Nationalpark Reichswald mit Umweltminister Oliver Krischer und weiteren Fachleuten in Kleve.

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat den Reichswald im Kreis Kleve als einen möglichen Standort für einen zweiten Nationalpark in NRW vorgeschlagen. Um die Bürgerinnen und Bürger über die Chancen und Herausforderungen einer solchen Ausweisung zu informieren, veranstaltet die Initiative Internationalpark Reichswald eine Informationsveranstaltung mit anschließender Podiumsdiskussion. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 4. Januar 2024, um 19 Uhr im Kolpinghaus in Kleve statt. Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, wird über die Ziele und Hintergründe einer Nationalpark-Ausweisung informieren.

Weitere Vorträge gibt es von Michael Lammertz (kommissarischer Leiter Nationalpark Eifel), Dr. Heike Döll-König (Geschäftsführerin Tourismus NRW), Dietrich Cerff (NABU-Kreisverband Kleve), sowie Henny Brinkhof (Natuurmonumenten). Im Anschluss an die Vorträge ist eine Podiumsdiskussion mit den Vortragenden unter Einbeziehung des Publikums geplant. Moderiert wird der Abend vom Leiter der NRZ-Kreisredaktion Andreas Gebbink.

Kostenlos und ohne Anmeldung

Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle Interessierten offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Raumkapazitäten sind jedoch begrenzt. Einlass ist ab 18:30 Uhr. Weitere Informationen: Initiative Internationalpark Reichswald Dietrich Cerff (0177 / 4906033; dietrich.cerff@nabu-naturschutzstation.de) Henny Brinkhof (0031 24 3794221; h.brinkhof@kpnmail.nl).

Die Initiative Internationalpark Reichswald ist ein Bündnis von Heimat- und Naturschutzvereinen und Bürger*innen beiderseits der deutsch-niederländischen Grenze, die sich für einen grenzüberschreitenden Nationalpark im Bereich Reichswald-Koningsven-Mookerheide einsetzen.

