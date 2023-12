Kleve installiert 14 Outdoor-Sportgeräte – gratis für alle

Kleve Bewegungsparcours an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve steht jedermann unter freiem Himmel zur Nutzung bereit. Das sind die 14 Geräte.

Bewegungsparcours an der Hochschule eröffnet

Ab sofort steht der neue Outdoor-Bewegungsparcours an der Hochschule Rhein-Waal allen sportbegeisterten Kleverinnen und Klevern ab 14 Jahren kostenfrei und rund um die Uhr zur Verfügung. Der Rat der Stadt hatte diese Neuerung beschlossen. Auf einer Länge von rund 25 Metern können an vier Stationen nun insgesamt 14 verschiedene Sportgeräte genutzt werden. Die Geräteauswahl ermöglicht ein vielfältiges Ganzkörpertraining. An den meisten Geräten werden die Trainingswiderstände durch das eigene Körpergewicht beeinflusst, sodass sich das Training den Nutzerinnen und Nutzern anpasst.

Auf dem Gelände der Hochschule Rhein-Waal kann man jetzt trainieren. Foto: Stadt Kleve

Im Einzelnen stehen folgende Geräte zur Verfügung:

Beinpresse

Beinhebestation

Beinstrecker

Ab- & Adduktorentrainer

Bauchstation

Unterrückentrainer

Bankdrückstation

Dipstation

Liegestützbügel

Ruderstation

Latzug

Latpumpe

Variable Klimmzugstange

Ganzkörpertrainer

Alle Geräte stammen von einem Sportgerätehersteller aus Kranenburg und wurden von diesem vor Ort installiert. Durch die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR wurden zudem Rasengittermatten ausgelegt, die einen geeigneten Trainingsuntergrund schaffen.

Videos erklären vor Ort, wie man mit den Geräten umgeht

Der Kreissportbund Kleve e.V. hat für alle Geräte einzelne Erklärvideos gedreht, in denen der korrekte Gebrauch der Stationen detailliert beschrieben wird. Abgerufen werden die Videos über QR-Codes, die auf Schildern direkt an den Sportgeräten angebracht sind.

Die Errichtung des Bewegungsparcours hat inklusive der Untergrundgestaltung rund 35.000 Euro gekostet und geht auf einen Beschluss des Rates der Stadt Kleve vom 30. März 2022 zurück. Nach Vorlage des Förderbescheides im Spätsommer konnte der Auftrag zur Errichtung des Bewegungsparcours vergeben und zügig umgesetzt werden. Knapp die Hälfte der Gesamtkosten, 17.761 Euro, konnten im Rahmen des Förderprogrammes „Moderne Sportstätten 2022 / Programmaufruf II“ des Landes Nordrhein-Westfalen als Förderung eingeworben werden.

