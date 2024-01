Kleve: Irisches Folkkonzert auf dem Meyerhof in Kleve

John Blek & The Broken Strings spielen auf dem Meyerhof in Kleve.

Kleve Die Formation John Blek & The Broken Strings spielt am Samstag, 20. Januar, in Van-Heys-Studios. So kommt man noch an Eintrittskarten.

Nachdem John Blek im Frühling 2023 das erste Mal in Kleve am Meyerhof ein wundervolles Konzert gespielt hatte, kommt er nun zusammen mit zwei Streichern, die seine Musik auf sehr feinfühlige Weise untermalen, zurück in die Van Heys Studios. John Blek ist am 20. Januar hier zu hören. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr.

John Blek hat mit Mitte 30 schon ein Songbook aufgetürmt, das anderen für ein ganzes Künstlerleben genügt. Sein aktuelles Album „Until The Rivers Run Dry“ (2023) ist bereits das achte Studioalbum des produktiven irischen Songwriters seit dieser 2016 seine Band The Rats aufgelöst und sich ganz dem kunstvollen, introspektiven Folk verschrieben hat. Eingespielt wurde „Until The Rivers Run Dry“ in einer siebenköpfigen Besetzung der feinsten irischen Musiker, die Streicher arrangierte kein Geringerer als Colm Mac Con Iomaire (Glen Hansard, Damien Rice), am Piano ist BBC Jazz Award Gewinner Kit Downes zu hören.

Ein klassischer Troubadour

Auch auf vorangegangenen Alben kollaborierte Blek mit vielen Größen des Genres – darunter Mick Flannery, Joan Shelley oder Cheyenne Mize – und wurde in Irland kürzlich mit dem Number One Award für eine herausragende unabhängige Albumveröffentlichung ausgezeichnet und für einen International Folk Music Award nominiert. Er ist ein erstaunlicher Performer, ein klassischer Troubadour, der sein Live-Set mit wunderbaren Stories schmückt und auch die opulentesten Songs scheinbar mühelos in eine fast übernatürliche Fingerpicking-Gitarre und eine schimmernde Stimme zurückübersetzt.

So kommt man an Eintrittskarten

Natürlich werden auch Lieder der letzten John Blek-Alben in eigens für die gemeinsame Tour entwickelten Arrangements mit auf der Setlist stehen.

Eintrittskarten im Vorverkauf kosten 18 Euro (Buchhandlung Hintzen oder https://vanheys-studios.reservix.de) An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro. Ermäßigt sind die Karten für 15 Euro zu haben. Studenten zahlen 5 Euro. Adresse Meyerhof: Uedemer Straße 15 in Kleve.

