Kleve: Keltische Weihnachtsshow im Café Schmidthausen

Kleve-Keeken Einen Hauch von keltischen Weihnachten kann man in Kleve-Keeken erleben. Wer die Live-Musik ins Café Schmidthausen bringt.

Ein Hauch von keltischen Weihnachten kann man in Keeken erleben. Am Samstag, den 16. Dezember, werden Devil in the Kitchen ihre jährliche keltische Weihnachtsshow im Café Schmidthausen, Düffelgaustraße 83 in Kleve-Keeken, aufführen. Traditionelle Weihnachtslieder erhalten eine einzigartige keltische Note. Diese Show erfreut sich aufgrund ihrer Einzigartigkeit und musikalischen Qualität immer großer Beliebtheit und zieht viel Publikum bei schöner Atmosphäre an. Devil in the Kitchen stimmt auf Weihnachten ab 20 Uhr ein, Einlass um 19 Uhr. Eintrittspreis: zehn Euro.

