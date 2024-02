Kleve: Kommt der Kinderkarneval 2025 ins Festzelt?

Kleve KLE-Event führt Gespräche über eine Kinderkarnevalsveranstaltung im Klever Festzelt. Was hinter der Idee steckt und wer jetzt gefragt wird.

Christian Nitsch ist der Mann im Hintergrund der Agentur KLE-Event, die die Karnevalsveranstaltungen im Klever Festzelt auf dem Kirmesplatz ausrichtet. Während er als Gardist der Prinzengarde Kleve 2023/2024 den Klever Karnevalsprinzen Benedikt den Kreativen begleitet, kam Nitsch erneut ein Gedanke, der ihn schon länger beschäftigt und den er jetzt konkret angehen möchte: KLE-Event plant, für die kommende Session 2024/2025 ein besonderes Kinderkarnevalsangebot im Klever Festzelt anzubieten.

Dieses möchte KLE-Event als Ergänzung des bestehenden Angebots in Kleve verstanden wissen. Konkret kann sich Christian Nitsch vorstellen, im nächsten Jahr das Klever Festzelt mit einer Kinderkarnevalsveranstaltung zu eröffnen. Mit der Dachorganisation der Klever Karnevalsvereine, dem Klever Rosenmontags-Komitee (KRK), hat es hierzu bereits erste lose Gespräche am Rande des diesjährigen Karnevals gegeben. „Wir werden weitere Gespräche führen, und das KRK wird unsere Idee nun nach Karneval mit seinen Vereinen besprechen“, so Christian Nitsch.

Das KRK zeigt sich offen

„Wenn man bei den zahlreichen Besuchen von Prinz und Garde in unseren Kindertageseinrichtungen und Schulen in die Augen der Kinder schaut, dann stellt sich mir nicht die Frage, ob man Kinderkarneval demnächst auch im Festzelt anbieten möchte, sondern nur in welcher Form“, meint Gardist Nitsch.

„Wir stehen guten Ideen für den Klever Karneval immer positiv gegenüber und sind gespannt darauf, was unsere Vereine dazu sagen“, so der KRK-Vorsitzende Jochen van Heek. „Es hat schon in der Vergangenheit Ideen für den Kinderkarneval in Kleve gegeben“, erinnert sich KRK-Präsident und Ex-Prinz Frank Konen und ergänzt: „Es ist gut, wenn wir uns darüber weiter Gedanken machen“.

KLE-Event: Gemeinsamkeit fängt bei den Kleinsten an

„Prinz Benedikt der Kreative setzt sich in seiner Session insbesondere dafür ein, dass der Karneval unter dem Motto ,Gemeinsam feiern‘ steht, und das bedeutet für uns, dass Karneval nicht nur was für Erwachsene ist“, sagt Nathalie Karnau, die bei KLE-Event für die Veranstaltungen im Festzelt verantwortlich ist. „Gemeinsamkeit fängt bei den Kleinsten und bei den Familien an. Karneval ist auch bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Mit KLE-Event hat Kleve einen Unterstützer des Karnevals, auf den sich alle verlassen können.“

