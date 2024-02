Kleve: Kreuzhofstraße abgesackt – sofortige Sperrung nötig

Die Kreuzhofstraße in Kleve ist in Höhe der Hausnummer 161 vollgesperrt.

Kleve Die Kreuzhofstraße in Kleve ist stellenweise abgesackt. Stadt zieht geplante Vollsperrung vor. Bis wann die Bauarbeiten dauern.

„Gefahr im Verzug“, meldet die Stadt Kleve am Freitagnachmittag, 16. Februar. Demnach muss die Kreuzhofstraße in Kellen in Höhe der Hausnummer 161 mit sofortiger Wirkung voll gesperrt werden. Zwischen dem Kreisverkehr Klever Ring/Kreuzhofstraße und der Einmündung Kreuzhofstraße/Lindenstraße ist die Straße stellenweise abgesackt, vermutlich aufgrund eines schadhaften Kanals unterhalb der Straße. Da die Schadstelle inmitten der Fahrbahn verortet ist, müssen zwingend beide Fahrstreifen für den Straßenverkehr gesperrt werden. Geh- und Radwege bleiben hingegen befahrbar.

Die Umleitung führt über die Emmericher Straße und den Klever Ring. Foto: Stadt Kleve

Ortstermin am Freitag

Ursprünglich sei die Vollsperrung zur Behebung des Defektes für die kommende Woche geplant gewesen, so die Stadt Kleve. Bei einem Ortstermin am Freitag sei allerdings festgestellt worden, dass eine unmittelbare Gefahr der weiteren Absackung des Fahrbahnbelages bestehe. „Gemeinsam mit der bauausführenden Firma wurde daher entschieden, die Sperrung bereits vor dem Wochenende einzurichten. Vermutlich werden die Bauarbeiten bis in den März andauern“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Umleitungen werden über die Emmericher Straße und den Klever Ring ausgeschildert. Da die Baustelle ohnehin geplant war, sind auch Hinweistafeln vorbereitet, die den Straßenverkehr sowohl über die Sperrung als auch über die Umleitungsstrecke informieren.

