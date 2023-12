Kleve: Künstlerin begeistert mit spektakulären Sand-Bildern

Kleve Die Queen of Sand Irina Titiva gastiert in der Klever Stadthalle. Warum ihre Bilder-Kunst eine hypnotisierende Wirkung hat.

Ein romantisches Weihnachtsgeschenk können Eintrittskarten für die Königin der Sand-Bilder sein, die „Queen of Sand“ Irina Titiva gastiert in der Klever Stadthalle. Live führt sie das Publikum „In 80 Bildern um die Welt“, so der Titel der Show. Sie erschafft Abenteuer, Wahrzeichen und Weltwunder. Eine unterbeleuchtete Glasplatte, eine große Leinwand und Sand – das ist alles, was die junge Künstlerin benötigt, um ihren Figuren Leben einzuhauchen und bewegende Geschichten zu erzählen, die jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. In Kleve gastiert sie am Freitag, 15. März 2024 um 20 Uhr in der Stadthalle Kleve, Lohstätte 7.

Queen of Sand - in 80 Bildern um die Welt. Foto: Queen of Sand / Kleve

Mit ihrer sensationellen Show „Sandsation“ zog Irina Titova bereits auf ihrer ersten Deutschlandtournee 2018/2019 die Zuschauer in ihren Bann und auch auf dem weltberühmten Fringe Festival im schottischen Edinburgh wurde sie mit Lobeshymnen überhäuft.

Abschiedstournee im Frühjahr 2024

Die talentierte Russin mit Wohnort Wien entführt ihr Publikum live „In 80 Bildern um die Welt“ und diese Bilder hinterlassen einen bleibenden Eindruck, obwohl oder gerade, weil sie so flüchtig sind. Nach den Pandemiejahren und dem aktuellen, so schrecklichen Krieg, hat die überzeugte Pazifistin nicht nur ihren ukrainischen Mann geheiratet, sondern auch Nachwuchs bekommen. Das hält sie aber nicht davon ab, im Frühjahr 2024 nochmals mit einer Abschieds-Tournee Deutschland, Österreich und die Schweiz zu besuchen.

Es ist atemberaubend, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher anmutigen Leichtigkeit die Sandkönigin Bilder entstehen und wieder vergehen lässt, um gleich darauf Neues zu erschaffen. Es hat eine hypnotisierende Wirkung, Irina dabei zuzuschauen, wie filigran der Sand durch ihre Hände rieselt und sich auf magische Art und Weise zu wahrhaftigen Kunstwerken zusammenfügt.

Mit der Erzählstimme von Joachim Kerzel

Für den besonderen Rahmen werden Irinas sagenhafte Sandbilder von der Erzählstimme des gefragten Synchronsprechers Joachim Kerzel begleitet, der seine markante, tiefe Stimme unter anderem auch Hollywoodgrößen wie Robert De Niro, Sir Anthony Hopkins und Dustin Hoffman lieh.

Die Erzählung zu „In 80 Bildern um die Welt“ stammt aus der Feder von Katrin Wiegand, die als freie Autorin u.a. für Hörbücher, Radiocomedy und das Theater tätig ist, sowie Katrin Edtmeier, die auch für die Regie verantwortlich zeichnet. Den atmosphärisch dichten Soundtrack mit Musik von James Horner („Titanic“) über The Doors bis zu Ennio Morricone hat der österreichische Musiker „Cosy Famous“ aka Wolfgang Linhart kongenial zusammengestellt.

