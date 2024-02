Kleve: Neubau der Feuerwache Materborn rückt näher

Kleve-Materborn Der Zeitplan für den Neubau des Feuerwehrhauses in Kleve-Materborn steht fest. Während der Bauzeit muss die Feuerwehr umziehen.

Auf der Jahreshauptversammlung des Löschzugs Materborn konnte Löschzugführer Ernst Vehreschild den Zeitplan für den Neubau des Feuerwehrhauses verkünden. Die Stadt Kleve will die Feuerwehrstation am selben Ort errichten und dafür mit der Löschzug zeitweise in ein provisorisches Feuerwehrhaus am Sportzentrum Oberstadt an der Materborner Allee umziehen.

Baubeginn soll noch2024 sein

Die vorbereitenden Arbeiten für das Provisorium laufen bereits – der Umzug dorthin ist in diesem Frühjahr geplant. Danach kann die „alte“ Feuerwache an der Kapellenstraße abgerissen und neu gebaut werden. Der Baubeginn ist noch in diesem Jahr geplant, so dass das Materborner Brunnenfest am 22. August 2025 hoffentlich an einem neuen Feuerwehrhaus stattfinden kann.

Auf der Versammlung wurde der stellvertretende Löschzugführer Mickael Bernhagen für sechs Jahre wiedergewählt. Die Amtszeiten von Zugführer Ernst Vehreschild und Vertreter Martin Brandt laufen noch drei bzw. fünf Jahre.

Gratulation zu 100 Jahre Löschzug Materborn

Der Löschzug Materborn feierte im Jahr 2022 sein Einhundertjähriges bestehen. Hunderte Feuerwehrleute kamen zum Stadtfeuerwehrfest in der Mehrzweckhalle. Nun gratulierte auch NRW-Innenminister Herbert Reul zum Jubiläum des Löschzugs - mit einer Ehrenurkunde. Diese wird sicherlich ihren Platz im neuen Feuerwehrhaus finden.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Baby Star kam Rosenmontag im Rettungswagen zur Welt

Kleve: Kreuzhofstraße ist abgesackt - sofortige Sperrung nötig

Kleve: So sieht Bauunternehmen Tönnissen die Lage am Bau

Kalkar: Rat beschließt einen Haushalt mit 6 Millionen Minus

Kleve: Diese Radwege werden in Kleve und Rees gefördert

Emmerich/Kleve: Mega-Stau nach Unfall auf der Rheinbrücke

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland