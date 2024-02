Kleve: Neues Theater startet im Hof ten Berge in Kellen

Kleve-Kellen Das Geht So Theater?! ist als Projekt gestartet und möchte sich nun etablieren. Darsteller verfolgen ein gesellschaftskritisches Ziel.

Kleve bekommt ein neues Theater. Aus einem Theaterprojekt wird dauerhaft das Geht So Theater?! Am 17. Februar, 9. März und 23. März wagt das Geht So Theater!? mit drei Aufführungen um jeweils 20 im Hof ten Berge, Zum Breijpott 48 in Kellen, nun den Schritt in die Öffentlichkeit. Bei Interesse können Karten zum Preis von 15 EUR pro Person per Mail (gehtsotheater@gmail.com) reserviert werden.

In Corona-Zeiten nahm die Idee fahrt auf

Die Begeisterung geht zurück auf die Jahre 2017/2018. In dieser Zeit werden Agnes Bröker, Ulrike Eggers, Thomas Freiss, Friedhelm Hülsmann und Elke Seiler auf den Text „Tief in einem dunklen Wald“ von Neil LaBute aufmerksam, verfolgen das Projekt jedoch fürs Erste nicht weiter. Dann beginnt 2020 die Corona-Krise und es wird deutlich, wie stark eine lebendige kulturelle Szene auch von bürgerlichem Engagement abhängig ist. Vor diesem Hintergrund nehmen erste Überlegungen für ein eigenes Theaterprojekt Gestalt an. Die Frage danach, mit welchem Stück man sich beschäftigen möchte, ist schnell beantwortet: „Tief in einem dunklen Wald“.

Aber warum genau dieser Autor und genau dieses Stück? LaButes Charaktere sind Durchschnittstypen, zunächst ohne besondere Eigenschaften. Seine Stücke sind klar strukturiert, sie erschließen sich sehr unmittelbar und unmissverständlich. Nach und nach entblößt er die wackeligen Scheinwelten seiner Akteur*innen, wobei er sich jedes Urteils enthält.

Neil LaBute legt falsche Fährten

„Tief in einem dunklen Wald“ führt den Zuschauer eine unheilvolle Geschwisterbeziehung vor Augen. Für Bobby völlig überraschend bittet seine Schwester Betty ihn darum, ihr in einer Nacht-und-Nebel-Aktion beim Ausräumen einer Hütte zu helfen. Schnell wird klar, dass die Geschwister in unterschiedlichen Welten leben. Während Betty als Universitätsprofessorin Karriere gemacht hat und familiär gefestigt scheint, hält sich Bobby mit Gelegenheitsjobs über Wasser und führt ein unstetes Leben.

Da Betty um sein mit sexistischen und rassistischen Ansichten durchsetztes Weltbild weiß, scheint sie den Kontakt zu ihrem Bruder normalerweise zu meiden. Doch heute braucht sie seine Hilfe. Schnell beginnt sich Bobby Fragen zu stellen: Warum hat Betty es mit der Aufräumaktion so eilig? Und wer hat in dieser Hütte gewohnt? LaBute legt immer wieder falsche Fährten und zeigt meisterhaft, dass die Wahrheit sich selten auf den ersten Blick erkennen lässt und oftmals schmerzhaft ist.

Theater versteht sich als Ort der Diskussion

Um den Jahreswechsel 2021/2022 stößt Stefan Michalske als sechstes Mitglied zur Gruppe. Nachdem das „Theater in Gründung“ die Rechte erhalten hat, finden im Frühjahr 2022 erste nicht-öffentliche Aufführungen vor wenigen Zuschauer*innen und in der Atmosphäre eines Zimmertheaters statt.

In der darauffolgenden Zeit stehen Überlegungen im Fokus, wie es nach diesem Projekt weitergehen soll und 2023 wird das Geht So Theater!? aus der Taufe gehoben, mit dem Bröker, Eggers, Freiss, Hülsmann, Michalske und Seiler ihren Beitrag zu einer lebendigen und bunten Kulturszene in Kleve leisten wollen. „Wir sehen unser Theater auch als Ort der Diskussion und gesellschaftlichen Verhandlung. Dass es diesen Bedarf gibt, erleben wir in der aktuellen Situation wieder einmal überdeutlich.“

