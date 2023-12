Kleve-Nimwegen: Schnellere Versorgung bei Schlaganfällen

Kleve/Nimwegen Die Radboud-Klinik Nimwegen, die LVR-Klinik Bedburg-Hau und die KKLE in Kleve arbeiten nun enger zusammen. Das haben Patienten davon.

Die Radboud Universitätsklinik in Nimwegen, die LVR-Klinik in Bedburg-Hau und die Katholischen Karl-Leisner-Einrichtungen (KKLE) in Kleve gehen neue Wege in der Notfallversorgung. Die Kliniken unterstützen sich jetzt grenzüberschreitend bei neurologischen Erkrankungen. Durch den Austausch von Untersuchungsergebnissen können Patienten mit akuten Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder schweren Hirnblutungen schneller behandelt werden. Auch bei planbaren Behandlungen arbeiten die Kliniken in Nimwegen, Kleve und Bedburg-Hau jetzt enger zusammen.

Eine schnelle Behandlung ist lebenswichtig

Für Menschen, die einer solchen speziellen Akutversorgung bedürfen, ist eine schnelle Behandlung lebensnotwendig und es muss unverzüglich ein nahe gelegenes Traumazentrum aufgesucht werden. In der Grenzregion gibt es jährlich mehrere Fälle, in denen eine zeitnahe komplexe Versorgung dringend erforderlich ist.

Das Radboud UMC und der Westdeutsche Teleradiologieverbund werden künftig ihre digitalen Bild- und Patientendaten gemeinsam nutzen und so die Effizienz der Behandlung verbessern. Die Ärzte erhalten dadurch schnelleren Zugriff auf relevante Patientendaten wie Röntgenbilder. Dadurch können Ärzte in der Grenzregion schneller handeln.

Übertragung der Patientendaten erspart wertvolle Zeit

„Patienten, die beispielsweise einen Schlaganfall oder eine Hirnverletzung erleiden, müssen schnell behandelt werden“, sagt Professor Jeroen Boogaarts, Neurologe an der Radboud UMC. „Jede Minute, in der wir nicht behandeln können, bedeutet, dass 1,9 Millionen Gehirnzellen absterben. Eine gute und schnelle Übertragung der Patientendaten spart uns also sehr wichtige Zeit. In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass immer mehr Patienten aus der deutschen Grenzregion mit spezifischen, komplexen Erkrankungen zu uns kommen, weil das Radboud UMC die nächstgelegene Universitätsklinik ist. Diese Patienten werden nun von der guten Zusammenarbeit profitieren.

Hirnscans, die am Radboud UMC ausgewertet werden. Foto: Radboud UMC

Bei der Datenübermittlung ist es sehr wichtig, dass die Systeme und Prozesse gut aufeinander abgestimmt sind. Dies erfordert eine gute Abstimmung zwischen den Institutionen.

Bisher konzentrierte sich die Zusammenarbeit auf die Akutversorgung. Nun soll die Zusammenarbeit auch auf planbare Behandlungen ausgeweitet werden. Damit wird die Versorgung der Patienten in der Grenzregion bei Schlaganfall oder Herzinfarkt deutlich verbessert.

Christoph Baumsteiger ist Chefarzt an der LVR-Klinik im Bedburg-Hau. Foto: LVR-Klinik Bedburg-Hau

Dr. med. Christoph Baumsteiger, Chefarzt der LVR-Klinik Bedburg-Hau, Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie: „Für die Menschen in der Grenzregion ist die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit ein großer Gewinn, sie rettet ganz konkret Menschenleben. Es ist hervorragend, dass nun auch Patienteninformationen über den Westdeutschen Teleradiologieverbund versendet werden können. Damit wird diese sehr gute Zusammenarbeit optimiert. Darüber freuen wir uns sehr.

Rettungsdienste könnten entlastet werden

„Der digitale Informationsaustausch und die schnellstmögliche Einlieferung von Patienten in ein Krankenhaus sind gerade in zeitkritischen Situationen ein enormer Vorteil“, sagt Prof. Dr. Sebastian Gehrmann, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am KKLE. Seine Abteilung ist das einzige Traumazentrum im Kreis Kleve. Dr. Ronald Jelinski, Ärztlicher Leiter der Notaufnahme am St. Antonius-Hospital, sagt: „Kürzere Fahrzeiten bedeuten weniger Stress für den Rettungsdienst in der Region. Das entlastet sie.“

Neuer Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums wird zum 1. Oktober 2019 Prof. Dr. Sebastian Gehrmann. Foto: KKLE/Thomas Momsen

Die Zusammenarbeit zwischen Kleve und Nimwegen

Die Krankenhäuser in Kleve und Nimwegen arbeiten schon lange zusammen. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit hat nun in relativ kurzer Zeit zu einer digitalen Vernetzung der Systeme geführt. Marja de Waal vom Management der Radboud UMC erklärt: „Wir unterstützen das medizinische Personal dabei, effizienter zu arbeiten. Der digitale Austausch ist jetzt ein großer Sprung nach vorne für eine gute grenzüberschreitende neurologische Notfallversorgung“.

Für Ingrid Seinen, die das Projekt maßgeblich initiiert und geleitet hat, ist das Ergebnis der Zusammenarbeit ein gutes Beispiel dafür, wie die Digitalisierung zu einer besseren Patientenversorgung in der Grenzregion beitragen kann. Seinen arbeitet im International Patient Office der Radboud UMC. „Die Zusammenführung war ein spannender Prozess, weil wir die Prozesse und Systeme der deutschen Kliniken mit unseren in Einklang bringen mussten. Das erfordert viel Abstimmung. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben.

