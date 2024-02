Kleve: NRZ-Redakteurin Astrid Hoyer-Holderberg verabschiedet

Nach 45 Jahren bei der NRZ wurde Astrid Hoyer-Holderberg in dieser Woche von Chefredakteur Ralf Kubbernuß in den Ruhestand verabschiedet.

Kreis Kleve 45 Jahre lang hat Astrid Hoyer-Holderberg für die NRZ gearbeitet. Jetzt geht die ehemalige Redaktionsleiterin in den Ruhestand.

Die NRZ-Redakteurin Astrid Hoyer-Holderberg wurde in dieser Woche von der Redaktion nach 45 Arbeitsjahren in den Ruhestand verabschiedet. Die 64-Jährige hat viele Jahre in der NRZ-Lokalredaktion Kleve gearbeitet und diese in den 90er Jahren auch geleitet hat.

NRZ-Chefredakteur Ralf Kubbernuß bedankte sich für ihr enormes Engagement und die vorbildliche Einsatzbereitschaft für die Neue Rhein Zeitung. Sie habe sich durch besondere Wachsamkeit, fachliche Qualifikation und verlässliche Seriosität ausgezeichnet. In ihrem Beruf habe sie immer die erforderliche, kritische Distanz gewahrt.

Themenschwerpunkt Bildung

Astrid Hoyer-Holderberg hat viele Jahre lang die politische Berichterstattung in Kleve geprägt. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit war die bildungspolitische Landschaft, auf die sie viel Wert gelegt hat. Die Redakteurin bildete zudem alle gesellschaftlich relevanten Themen in ihrer Berichterstattung ab. Besonders am Herzen lagen ihr auch soziale und jugendliche Themen.

Astrid Hoyer-Holderberg ist ursprünglich ausgebildete Fotografin und kam 1979 zur NRZ. 1982 startete sie ihre Ausbildung (Volontariat) in Moers, Mülheim und Essen und wurde 1984 Redakteurin in Emmerich und Rees. Nach einem Wechsel in die Lokalredaktion Mülheim (1986) kam sie 1996 an den Niederrhein zurück und arbeitete dann in der Lokalredaktion Kleve, die sie zwischen 1996 und 1998 leitete.

Die NRZ-Kreisredaktion Kleve bedankte sich bei ihrer Kollegin für die vielen Jahre der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Die Kollegen wünschten ihr alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand.

