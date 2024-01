Kleve: Osan Yaran witzelt über deutsch-türkische Kulturen

Osan Yaran tritt bald in der Klever Stadthalle auf.

Kleve Der Berliner Comedian mit türkischen Wurzeln ist Ende Februar in der Klever Stadthalle zu sehen. So kommt man an Karten.

Der Berliner Comedian Osan Yaran ist am Donnerstag, 29. Februar 2024, mit seinem Programm „Gut, dass du fragst!“ in der Klever Stadthalle zu sehen. Yaran – Ex-Lidl-Filialleiter und Ex-Ehemann – ist inzwischen mehrfach preisgekrönt und „The Next Big Thing unter Deutschlands Comedians und lustigsten Influencern“, wie man aus den Reihen seiner Zuschauer hört. Beginn seiner Stand-Up-Comedy ist um 20 Uhr.

Geschichten aus dem Clash der Kulturen

Charmant und virtuos erzählt Yaran, der türkische Wurzeln hat, seine Geschichten aus dem Clash der Kulturen und wundert sich über kleingeistige und großmütige Vorstellungswelten. Mit brillantem Timing und viel Schwung zelebriert Osan seine Show und stolpert dabei hinreißend komisch über die Eigenheiten seiner Familie, seines Umfeldes und natürlich auch über sich selbst.

Deutsche und Türken, unterschiedliche Religionen und Gebräuche, Erlebnisse mit seinem Sohn, seinen Eltern und aus seiner Ehe, sein Alltag in der Hauptstadt Berlin und seine Reisen durch die Lande: Sehen Sie die Welt aus einem anderen, spannenden und gleichzeitig urkomischen Blickwinkel, und doch so nah an der Realität.

Das Programm öffnet Herzen

„Gut, dass du fragst!“ ist ehrlich, authentisch und vielschichtig. Das Programm öffnet nicht nur Herzen, sondern auch Horizonte, und hinterlässt ein glückliches Publikum. Denn darum geht es Osan Yaran: Gemeinsam lachen. Und so interagiert der quirlige Comedian auch immer wieder mit den Zuschauern, das zu herrlichen bis aberwitzigen Situationen führt. Beeilen Sie sich also: Die ersten Reihen sind schnell besetzt!

Der Eintritt kostet 34,90 Euro. Karten sind online unter www.eventim.de erhältlich. Oder über die Tickethotline: 01806/57 00 70. Informationen: www.KulturBuero-NiederRhein.de.

