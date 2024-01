Kleve: Paarstories mit Musik – wie sich Paare kennen lernten

Kleve Anja Speh und Heiner Frost präsentieren beim Theater im Fluss geschriebene und komponierte Geschichten übers Kennenlernen.

Anja Speh und Heiner Frost lesen und musizieren beim Theater im Fluss an der Ackerstrsaße in Kleve. Am Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr bringen die beiden Akteure „paarstories“ auf die Bühne. Es geht um Geschichten über das Kennenlernen – geschriebene Geschichten und komponierte Geschichten. Erzählt werden sie von Anja Speh (Klavier) und Heiner Frost (Lesung). Vielleicht ist „Lass uns mal zusammen ins Museum gehen“ nicht unter die Top 50 der Kennenlernsätze zu rechnen – eine Geschichte ist die von Ulli und Dirk allemal. Oder vielleicht „Austria Connection“ – eine schräge Melange aus Graz und Kranenburg. „Zweimal Werner und ein Leben“ – die Geschichte einer schwulen Liebe. „Der unsichtbare Zweite“ – ein Priester aus Afrika landet in Goch.

Heiner Frosts „Paar Stories“ wurden im Frühjahr mit dem Durchblick-Preis ausgezeichnet. Jetzt werden Worte mit Tönen kombiniert: Anja Speh stellt Geschichten musikalischer Paare vor.

Mit dieser Veranstaltung startet Theater im Fluss in ein beziehungsreiches optimistisches neues Jahr. Der Eintritt beträgt 10 Euro.

