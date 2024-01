Kleve: Parkour, Streetdance und Theater in der Move-Factory

Kleve Neue Kurse nach den Weihnachtsferien: Was die Klever Move-Factory für Kinder und Jugendliche anbietet – und wie viel es kostet.

Nach den Weihnachtsferien bietet die Klever Move-Factory wieder neue Kurse für Teens und Jugendliche an. Bei „Parkour basic“ vermittelt ein erfahrener Trainer die Grundlagen für diesen Sport. Der Kursblock umfasst zehn Termine immer montags von 17 bis 18.30 Uhr im Zeitraum vom 8. Januar bis 18. März. Jeder ab elf Jahren kann ohne Vorkenntnisse teilnehmen. Der Kurs kostet 50 Euro.

Jeden ersten Samstag im Monat von 12 bis 14 Uhr gibt es zudem im Rahmen der „young-factory“ für Elf- bis 13-Jährige ein kostenloses offenes Parkour-Training. Erfahrene Parkour-Sportler sind vor Ort und können Tipps geben. Nächster Termin ist der 6. Januar.

In der Move-Factory in Kleve kann man den Parkour-Sport lernen. Foto: Move-Factory

Neuer Streetdance-Kurs

Für alle Tanzbegeisterten ab zwölf Jahren startet am Donnerstag, 18. Januar, ein neuer Streetdance-Kurs. Trainiert wird bis zu den Osterferien wöchentlich von 16.30 bis 18 Uhr. Neben dem Erlernen neuer Moves und Schritte steht vor allem der Spaß im Vordergrund. Der Kursblock umfasst zehn Termine und kostet 50 Euro.

Der Kurs „Tanz & Theater“ verbindet Musik, Tanz und Darstellung miteinander. Unter der Anleitung von zwei Dozenten können Jugendliche ab 14 Jahren erste Bühnenerfahrungen sammeln und sich in unterschiedlicher Form ausprobieren. Der Kurs startet am Freitag, 12. Januar, und findet dann wöchentlich von 18 bis 20 Uhr in Kooperation mit dem Theater im Fluss statt. Die Teilnahme ist kostenlos, da das Angebot über das Projekt „Kultur macht stark!“ finanziert wird. Interessierte können am ersten Kurstag auch ganz unverbindlich reinschnuppern und mitmachen.

Kostenlose Trainingszeiten in der Move-Factory

Ansonsten steht die Move-Factory auch im neuen Jahr allen Jugendlichen (ab 13 Jahren) und jungen Erwachsenen mit ihren kostenlosen Trainingszeiten für Parkour, Streetdance oder Breakdance offen. Die genauen Trainingszeiten finden sich auf movefactory.eu.

Wer zum ersten Mal kommt, muss eine Haftungserklärung ausfüllen bzw. unterschrieben (bei Minderjährigen) mitbringen, das Formular gibt es auf der Webseite. Zu finden ist die Move-Factory auf dem Panniergelände in der Klever Oberstadt an der Ackerstraße 50-56.

