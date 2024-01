Kleve: Percussion & Strings eröffnen das Klever Konzertjahr

Vanessa Porter spielt in der Klever Stadthalle.

Kleve Trommelwirbel für das neue Konzertjahr in der Stadthalle: Am Dienstag, 23. Januar, zeigt Vanessa Porter ihre Percussionkunst

Die Schlagzeugerin Vanessa Porter präsentiert am Dienstag, 23. Januar, 20 Uhr in der Klever Stadthalle ihre unglaubliche Percussion-Kunst. In Solowerken und dem Marimba-Konzert von Ney Rosauro gibt sie auf verschiedenen Schlaginstrumenten Kostproben.

Der Star europäischer Konzertsäle

Vanessa Porter ist der „rising star“ europäischer Konzertsäle, unter anderem mit Konzerten in Köln, Hamburg, London und Barcelona. Porter gilt als eine der gegenwärtig vielseitigsten Schlagzeugerinnen des internationalen Konzertlebens, fasziniert mit virtuoser Körperlichkeit, programmatischer Bandbreite in unterschiedlichsten Projekten, solistisch, im Duo mit ihrer Schwester Jessica Porter oder mit Orchester.

Begleitet wird sie vom dogma chamber orchestra. Das Kammerorchester agiert im Spannungsverhältnis von solistischem Impuls und Ensemble-Geist, jedes Mitglied gibt seine musikalische Persönlichkeit in den Gesamtklang. Mit Leiter und Gründer Mikhail Gurewitsch hat dieser Klangkörper immer auch das Publikum im Blick, als unabdingbaren Teil des Konzertgeschehens. Neben dem Marimba-Konzert spielen die „dogmas“ eine Streichersuite des Amerikaners Arthur Foote und die beliebte „Simple Symphony“ von Benjamin Britten. Beschwingter kann man eigentlich nicht in das noch frische Musikjahr gelangen!

So kommt man an Karten

Um 19 Uhr gibt Verena Krauledat die Konzerteinführung „Das dritte Ohr“ im Gespräch mit Vanessa Porter.

Konzertkarten (18€/16€/Schüler, Studenten 5 €) gibt es im VVK unter www.kleve.reservix.de, an allen Reservix-VVK-Stellen (Buchhandlung Hintzen, Niederrhein Nachrichten) und an der Klever Rathaus-Info. Einlass: kurz vor 19 Uhr.

