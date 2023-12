Kleve: Polizei fahndet mit gut erkennbaren Fotos nach Dieben

Kleve Nach einem Diebstahl von der Baustelle eines Rohbaus in Kleve veröffentlicht die Polizei jetzt Fotos von zwei Tatverdächtigen.

Sehr gut erkennbare Bilder der Tatverdächtigen hat die Polizei jetzt im Fahndungsportal veröffentlicht. Es könnten die beiden Unbekannten sein, die am 19. Juni 2023 um 13:30 Uhr aus einem Rohbau an der Herzogstraße 3 in Kleve eine Kabeltrommel mit etwa 50 Meter Starkstromkabel aus dem Treppenhaus entwendeten.

Beschrieben werden sie so. Täterbeschreibung des einen Mannes: schlanke Figur, dunkle Haarfarbe, ca. 170 - 180 cm groß, südländische Erscheinung, bekleidet mit schwarzem T Shirt mit blauer Aufschrift vorne, dunkler Jeans und weißen Turnschuhen. Täter zwei hat eine schlanke Figur. Er trug einen schwarzen Hoodie mit goldener Schrift vorne und hinten, schwarze Kappe und hatte ein blaues Fahrrad bei sich.

Wer kann Angaben zu den Tätern machen?

Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/122429

Wer Hinweise zur Identität der Männer geben kann, soll bitte die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 anrufen.

