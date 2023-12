Kleve: Polizei nahm 37-Jährigen in Materborn fest

Die Polizei hat in Materborn einen Mann festgenommen, der per Europäischem Haftbefehl gesucht wird.

Kleve Die Polizei nahm einen Mann in Haft, der mit einem Europäischen Haftbefehlt gesucht wurde. Warum die Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Am frühen Mittwochmorgen, 29. November, trafen Einsatzkräfte der Polizei Kleve anlässlich eines Einsatzes wegen des Verdachts eines Hausfriedensbruchs am Treppkesweg in Kleve-Materborn auf ein Pärchen, das sich in einem leerstehenden Gebäude aufhielt. Bei der Überprüfung der Personen stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Europäischer Haftbefehl bestand. Es handelt sich um einen 37-jährigen polnischen Staatsbürger.

Die Einsatzkräfte nahmen ihn aufgrund des Haftbefehls fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Seine Begleiterin wurde nach der Überprüfung ihrer Personalien entlassen. Gegen beide Personen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs ein. Beamte der Kriminalpolizei führten den Mann beim Amtsgericht Kleve vor. Nun befindet sich der 37-Jährige in Haft

