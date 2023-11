Kleve: Polizei sucht Baustellen-Diebe mit diesen Bildern

Kleve. Von einer Baustelle an der Kavarinerstraße in Kleve wurden ein Radio und eine Nietenzange gestohlen. So sehen die mutmaßlichen Täter aus.

Am Montag, 7. August 2023, kam es zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr durch zwei bislang unbekannte Täter zu einem Diebstahl. Die Täter verschafften sich Zugang zu einer Baustelle in der Kavarinerstraße in Kleve und entwendeten ein Baustellenradio sowie eine Nietenzange. Dabei konnten die Täter videografiert werden.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Bilder der Beschuldigten sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/120184. Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland