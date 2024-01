Kleve: Polizei sucht E-Bike-Dieb jetzt mit Fahndungsfotos

In Kleve kursiert eine Geschichte über Quarantäne-Verweigerer, die viele Gemüter erregt. Doch sie stimmt leider nicht.

Kleve Vor Edeka Brüggemeier in Kleve wurde im August 2023 ein E-Bike gestohlen. Auf den Bildern ist der mutmaßliche Dieb gut zu erkennen.

Die Polizei in Kleve sucht einen Mann, auf dem Edeka-Parkplatz an der Ludwig-Jahn-Straße ein E-Bike gestohlen hat. Der Man trug ein rotes T-Shirt mit einem schwarzen Punkt in der Mitte, darauf eine weiße Schrift. Er trug zudem dunkle Schuhe und eine beige Jeans.

Mann ist auf den Fahndungsfotos gut zu erkennen

Der Mann hat am Donnerstag, 24. August 2023, gegen 19.33 Uhr ein Pedelec der Marke Zündapp gestohlen. Das Fahrrad war grau und es waren blaue Fahrradtaschen angebracht. Die Polizei veröffentlicht jetzt Bilder von dem Mann, auf denen er gut zu erkennen ist. Die Bilder sind auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden. Hier ist der Link der Internetseite.

Hinweise werden von der Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegengenommen.

