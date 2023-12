Kleve: Rad brannte im Erdgeschoss – Treppenhaus verraucht

Kleve In einem Mehrfamilienhaus an der Stapperstraße in Kleve brannte abends ein Fahrrad. So verlief der Einsatz der Feuerwehr.

Ein brennendes Fahrrad in einem Mehrfamilienhaus an der Stapperstraße hat am Dienstagabend, 5. Dezember, kurz vor 20.30 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr Kleve gesorgt. Die Einsatzkräfte kontrollierten das verrauchte Treppenhaus vom Keller bis zum Dachgeschoss und fanden im Erdgeschoss das Fahrrad vor, dessen Frontlicht offenbar gebrannt hatte. Sie brachten das Rad aus dem Haus und lüfteten das Treppenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden. Nach etwa einer Dreiviertelstunde konnte die Feuerwehr Kleve wieder einrücken.

Das zerstörte Frontlicht des Fahrrads. Foto: Feuerwehr Kleve

Im Einsatz waren der Löschzug Süd und der Löschzug Kleve mit circa 25 Kräften unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Ralf Benkel.

