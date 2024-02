Kleve: Rosenmontagszug ist gestartet – die ersten Fotos

Kleve In Kleve ziehen 54 Wagen, Gruppen und ein Spielmannszug durch die Straßen. Das sind die ersten Bilder vom Klever Karnevalsumzug.

Der Klever Rosenmontagzug ist gestartet. Bereits gegen 11.50 Uhr setzten sich die Wagen an der Emmericher Straße in Kleve-Kellen in Bewegung. 54 Wagen, Gruppen und ein Spielmannszug beteiligen sich in diesem Jahr an dem Umzug. Den Auftakt macht wie immer das Klever Rosenmontags-Komittee mit seinem Mottowagen. Prinz Benedikt der Kreative wird dann den närrischen Aufmarsch mit seinem Prinzenwagen abschließen.

Der Klever Karnevalsprinz Benedikt der Kreative begrüßte vor dem Start des Rosenmontagszug Teilnehmende aus den Niederlanden. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Vor dem Start zeigte er sich glücklich, aber heiser. „Die Stimme ist wohl in den letzten Tagen im Festzelt geblieben“, krächzte der Klever Karnevalsprinz. Er war vor dem Beginn des Rosenmontagszuges die Aufstellung abgeschritten und hatte alle Teilnehmenden begrüßt. „Das ist ein wunderschönes Gefühl. Ich war selber 20 Jahre lang im Wagenbau aktiv und weiß, wie sich die Leute fühlen“, meinte Prinz Benedikt der Kreative.

Ein Steinmetzhelm für den Klever Prinzen, der als Steinmetz arbeitet. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Bis 15 Uhr ziehen die Wagen durch die Stadt

Bis 15 Uhr werden die Wagen durch die Große Straße hinauf in die Oberstadt ziehen und fleißig Kamelle werfen und für gute Stimmung sorgen. Von den Klever Karnevalsvereinen beteiligen sich die Klever Schildbürger, Germania Materborn, Viethen‘s Bullen, Fidelitas Materborn, die Schwanenfunker und die Brejpott-Quaker, die gleich mit zwei Wagen und einer Fußgruppen „ihren“ Prinzen unterstützen.

Die Karnevalsgruppe Mittelstand aus Kranenburg macht die Klever Bewerbung zur Landesgartenschau 2029 auf ihrem Wagen zum Thema. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Bedburg-Hau: Das Kerzenhaus wagt Neuanfang nach dem Brand

Kleve: Schwerer Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Kleve: Altweiber auf der Schwanenburg

Kalkar: Der erste Karnevalsumzug in Kalkar

Goch: Schüler treffen Senioren und lernen Empathie fürs Leben

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland