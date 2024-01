Kleve: Sechs Personen nach Verkehrsunfall verletzt

Kleve Im Bereich Gruftstraße/Tiergartenstraße/Klever Ring kam es zu einem Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen. Das war passiert.

Mehrere Personen wurden bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Gruftstraße/Tiergartenstraße/Klever Ring verletzt.





Am 27. Januar, gegen 20.40 Uhr, wollte ein mit vier Personen besetzter Ford Focus aus den Niederlanden von der Gruftstraße nach links in die Tiergartenstraße in Richtung Kranenburg abbiegen. Dabei übersah der 31-jährige Fahrer einen entgegenkommenden Peugeot 5008 eines 43-jährigen Mannes aus Kleve, der geradeaus in Richtung Oberstadt fahren wollte. In diesem Pkw befanden sich fünf Personen.

Sechs Personen in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht

Bei dem Zusammenstoß wurden sechs Personen verletzt und in unterschiedliche Krankenhäusern gebracht. Zunächst mussten die Einsatzkräfte von einer höheren Anzahl an Verletzten ausgehen, sodass durch den Rettungsdienst noch weitere Rettungswagen nachgefordert wurden.

Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen war auch die Feuerwehr alarmiert worden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher, unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Im Einsatz war der Löschzug Kleve mit 18 Kräften unter Leitung von Brandinspektor Eric Praast. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Pkw war der Kreuzungsbereich bis 22.10 Uhr gesperrt.

