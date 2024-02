Kleve: Segelfreizeiten für Jugendliche und junge Erwachsene

Jugendliche können 2024 wieder mit der Exodus, dem Segelschiff der Evangelischen Jugend Kleve, in See stechen.

Segelfreizeiten in 2024

Die Exodus, das Segelschiff der Evangelischen Jugend Kleve, setzt auch 2024 wieder die Segel für unvergessliche Abenteuer. Während der Schulferien haben Jugendliche die Möglichkeit, das maritime Leben an Bord zu erleben. Ob Segel setzen, steuern oder zusammen kochen – es gibt stets viel zu tun. Doch gemeinsam als Gruppe lassen sich die Aufgaben meistern und die Crew wird mit malerischen Ankerplätzen, traditionellen Hafenstädten und wunderschönen Sonnenuntergängen belohnt.

Tagesprogramm wird gemeinsam entschieden

Segeln auf der Exodus ist wie „Rucksackwandern auf dem Wasser“, erklärt Skipper Hans-Ulrich. Auf engstem Raum und mit minimalem Standard gibt es viel zu erleben und zahlreiche Erfahrungen zu sammeln. Dabei sind die Möglichkeiten vielfältig: Die Entscheidungen über das Tagesprogramm werden gemeinsam getroffen, sei es das Trockenfallen auf einer Sandbank bei Ebbe im Wattenmeer oder doch lieber eine Erkundungstour in einer Hafenstadt. Immer im Fokus steht das christlich geprägte und respektvolle Miteinander.

Jugendliche können 2024 wieder mit der Exodus, dem Segelschiff der Evangelischen Jugend Kleve, in See stechen. Foto: Evangelische Jugend Kleve

Unter der Anleitung von zwei ausgebildeten Skipper:innen lernen je acht Teilnehmende die Handgriffe an Bord. Egal, ob schon Vorkenntnisse im Segeln bestehen oder man zum ersten Mal ein Schiff betritt – jede und jeder ist willkommen. Nach einem Segeltag bleibt genug Zeit für einen Spaziergang an Land, gemeinsame Spieleabende oder auch einfach nur zum Entspannen.

Termine der Freizeiten Freizeiten auf der Exodus: Ostertörn 1 vom 23. bis 30. März, Ostertörn 2 vom 30. März bis 6. April. Sommertörn 1 vom 6. bis 20. Juli, Sommertörn 2 vom 20. Juli bis 3. August, Sommertörn 3 vom 3. bis 17. August. Für Über-18-Jährige: Törn 1 vom 17. bis 24. August, Törn 2 für Ü-18 vom 14. bis 21. September. Herbsttörn 1 vom 12. bis 19. Oktober, Herbsttörn 2 vom 19. bis 27. Oktober.

Für junge Erwachsene gibt es außerhalb der Schulferien zwei je einwöchige Segeltörns mit angepasstem Programm für Auszubildende, Studierende und alle anderen über 18-jährigen.

Gestartet wird eine Woche vor Ostern in Kleve - die erste Freizeit fährt dann ins IJsselmeer. Im Sommer ist die Erkundung des deutschen Wattenmeers, mit seinen vielen Inseln und traditionellen Häfen geplant. Auch ein Besuch der Hochseeinsel Helgoland oder der Nordfriesischen Inseln und Halligen stehen bei gutem Wetter und entsprechenden Ambitionen auf dem Programm.

Für alle Interessierten gibt es am 17. März ab 12 Uhr die Möglichkeit, das Schiff kennen zu lernen. Dann liegt die Exodus zur Besichtigung am Tag der offenen Luke in Brienen im Altrhein. Termine siehe Box. Weitere Infos gibt es unter www.effa-segeln.de.

