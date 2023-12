Kinderrecht Kleve: So funktioniert die Beteiligung im SOS-Kinderdorf

Kleve-Materborn Im SOS-Kinderdorf wurden neue Beteiligungsmentoren gewählt. Was zu ihren Aufgaben zählt und warum sie für die Kinder so wichtig sind.

Kinder haben Rechte. Eines dieser Rechte ist das Recht auf Beteiligung, das in der UN-Kinderrechtskonvention, die auch in Deutschland gültig ist, verankert wurde. Doch was heißt das für die Praxis? Wie kann das Recht auf Beteiligung umgesetzt und gelebt werden?

Im SOS-Kinderdorf in Kleve-Materborn können die Kinder und Jugendlichen, die in öffentlicher Verantwortung groß werden, so genannte „Beteiligungsmentorinnen und -mentoren“ wählen. Das sind pädagogische Fachkräfte, die sich regelmäßig mit den Gruppensprecherinnen und -sprechern der elf Wohngruppen und Kinderdorffamilien zusammensetzen, um Themen, die das Leben der Kinder und Jugendlichen im Kinderdorf betreffen, zu beraten. Außerdem sind sie jederzeit ansprechbar, wenn die Mädchen und Jungen ihre Sorgen, Nöte, Wünsche und Bedarfe mitteilen möchten.

Vier neue Mentorinnen und Mentoren wurden jetzt gewählt

Seit über zehn Jahren wird das Format erfolgreich im Kinderdorf umgesetzt. Jetzt wurden wieder vier neue Mentorinnen und Mentoren gewählt. Die Mehrzahl der Stimmen fiel auf die pädagogischen Fachkräfte Corinna Bially, Inga Martens, Alina Funk und Jana Pischke. Erzieher Vincent Hell hatte sich aufgrund anderer Aufgaben im Kinderdorf nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen. Zum Dank für seine langjährige Mitwirkung erhielt er Blumen und Schokolade. Auch die Kolleginnen Kirstin Badorrek, Lena de Jong und Sandra Verbeten sind nicht mehr dabei.

Für mich ist es ein großes Kompliment, dass die Kinder mich gewählt haben. Jana Pischke ist Beteiligungsmentorin im SOS-Kinderdorf

Für Sozialpädagogin Jana Pischke ist die Wahl zur Beteiligungsmentorin ein großer Gewinn. Die 26-Jährige sagt: „Für mich ist es ein großes Kompliment, dass die Kinder mich gewählt haben. Ich finde es klasse, dass sie mir vertrauen.“

Ein umgesetztes Projekt: die große Uhr auf dem Dorfplatz

Ihre Kollegin Corina Bially ist Teamleitung einer familienorientierten Wohngruppe. Sie wurde bereits zum zweiten Mal in Folge von den Kindern und Jugendlichen zur Beteiligungsmentorin gewählt und freut sich über die Fortsetzung ihres Engagements. Bially erklärt: „Wir haben schon viel mit den Kindern und Jugendlichen umsetzen können. So gab es beispielsweise den Wunsch nach einer großen Uhr auf dem Dorfplatz. Denn die Kinder wollten nicht immer ihr Spiel unterbrechen müssen, um in den Häusern nach der Uhrzeit zu fragen. Mit einer großen, hoch angebrachten Bahnhofsuhr haben die Kinder die Zeit jetzt immer fest im Blick – auch während des Spiels.“

Bereichsleiter Clemens Selter und Tamara Röös vom pädagogischen Fachdienst koordinieren die regelmäßigen Beteiligungstreffen zwischen Kindern, Jugendlichen und den Mentorinnen. Bei den Terminen geht es geordnet und strukturiert zu. Nach der Begrüßung wird die Tagesordnung vorgestellt. Die jungen Gruppensprecherinnen und -sprecher berichten über die Anliegen in ihren Häusern. Neue Ideen werden am Flipchart gesammelt. Wenn möglich, werden Aufgaben und Aufträge unter allen Beteiligten verteilt.

Blick auf das SOS-Kinderdorf in Kleve-Materborn aus der Luft. Foto: SOS-Kinderdorf Niederrhein

Wünsche nach Dorf-Kiosk und stabileren Wlan-Verbindungen

So gibt es aktuell den Wunsch nach einem Dorf-Kiosk mit „Schnupp-Tüte“ oder auch stabilere Wlan-Verbindungen und bessere Zugänge zu Internet-Angeboten. Für die nächste Projektwoche gibt es Vorschläge: Tanz, Musik, Zelten, Upcycling oder Klettern sind mögliche Ideen. Außerdem werden zur Neugestaltung des großen Spielplatzes die Kinder und Jugendlichen miteinbezogen: Welche Spielgeräte werden gerne genutzt? Was fehlt? Welche Wünsche gibt es? Hierzu plant das Gremium eine größere Umfrage. Beim Treffen werden zudem die neuen Dorfregeln angesprochen. Sie regeln das Zusammenleben der Gruppen im Kinderdorf.

„Mit dem Beteiligungsformat lernen die von uns betreuten Kinder, dass sie ihre Wünsche und Bedarfe äußern dürfen. Sie erleben eine hohe Selbstwirksamkeit. Denn sie sind schließlich Expertinnen und Experten ihres eigenen Lebens. Sie erfahren zudem, dass sich Engagement für die eigenen Belange lohnt. Natürlich können wir nicht jeden Vorschlag berücksichtigen und umsetzen oder sofort reagieren. Aber auch darüber sind wir dann im Austausch mit den Kindern und Jugendlichen. Und mein Eindruck ist, dass sie sich so sehr wertgeschätzt und ernst genommen fühlen“, erklärt Bereichsleiter Clemens Selter.

