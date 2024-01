Kleve: Sonntag große Demonstration gegen die AfD am Bahnhof

In Kleve wird am Sonntag gegen die AfD demonstriert.

Kleve Nach dem Treffen von AfD-Mitgliedern mit Neonazis wird am Sonntag in Kleve gegen die AfD demonstriert. Das ist die Forderung der Demo.

In Kleve wird es am Sonntag, 21. Januar, eine Demonstration gegen die AfD geben. Um 14 Uhr soll diese vor dem Bahnhof organisiert werden unter dem Motto „Gemeinsam gegen Rechts“. Aktueller Anlass ist die Recherche „Geheimplan Deutschland“ von Correctiv über ein Treffen von Neonazis mit prominenten AfD-Vertretern. Mit der Demonstration soll deutlich gezeigt werden, dass Kleve bunt ist und bleibt, eine der Hauptforderungen ist die Prüfung eines Parteiverbotes der AfD.

Protest soll friedlich und demokratisch sein

Die Demonstration erfährt Unterstützung von verschiedenen Gruppen, darunter Fridays for Future Kleve. Sie schließt sich damit einer wachsenden Anzahl von Demonstrationen in Städten in ganz Deutschland an, bei denen ein breites Bündnis aus verschiedenen Parteien und Organisationen vertreten ist. Die Veranstalter betonen, dass der Protest friedlich und demokratisch ausgerichtet ist.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Goch: Wurden Azubis von Malergesellen sexuell missbraucht?

Kreis Kleve: Landwirte skeptisch – „Das Frühjahr wird schwierig!“

Kleve: So fallen die Strom- und Gasabrechnungen jetzt aus

Kleve: Fahrbahnmarkierungen auf der Ringstraße schwinden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland