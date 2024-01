Kleve: Sozialberatung gibt Tipps zu Wohngeld und Regelsätzen

Wie der Verein für Sozialberatung Kleve beim Sozialtreff Tipps geben kann zu neuem Wohngeld, Regelsätzen und Sanktionen der Behörden.

Tipps und Informationen rund um die Grundsicherung, das Bürgergeld sowie das neue Wohngeld vermittelt die Beratung beim Sozialtreff Kleve am Mittwoch, 17. Januar, um 16 Uhr im Stiftungshaus an der Römerstraße 32 in Kleve. Herbert Looschelders von der Selbsthilfe e.V. - Verein für Sozialberatung moderiert die Veranstaltung, die in Kooperation mit der Paritätsichen Akademie NRW angeboten wird. Die Regelsätze, die das Existenzminimum abbilden, wurden kräftig angehoben. Dem gegenüber stehen neue Sanktionsmöglichkeiten. BesucherInnen können Fragen erörtern, mitgebrachte Bescheide überprüfen und Hinweise zur Rechtsmitteln erhalten. Bei Bedarf kann auch ein Anwalt/eine Anwältin vermittelt werden. Ehrenamtliche Beratung in Kleve Tel: 0157 78221810 und auf der Webseite des Vereins www.kleverland-sozial.de.

