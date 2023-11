Kleve: SPD will mit Kulturticket junge Leute locken

Kleve SPD-Fraktion möchte zu diesem Preis ein ganzjähriges Kulturticket einführen, dass freien Eintritt ins Museum Kurhaus bietet.

Kultur jungen Menschen in Kleve leichter zugänglich zu machen und mehr Interesse zu wecken, dafür möchte sich die SPD in Kleve mit einem Kulturticket einsetzen. Deshalb beantragen die Klever Sozialdemokraten, dass Schüler und Studenten für einen jährlichen Betrag in Höhe von 15 Euro jeweils vom 1. August des laufenden Jahres bis zum 31. Juli des folgenden Jahres ein Kulturticket erwerben können.

Die Besitzer eines Kulturtickets wären berechtigt, das Museum Kurhaus Kleve kostenlos zu besuchen und jeweils am Tag von städtischen Veranstaltungen ein kostenfreies, nicht verkauftes Restticket für die Veranstaltungen, wie zum Beispiel in der Stadthalle, zu erhalten, gegen Vorlage des gültigen Schüler- oder Studentenausweises und des erworbenen Kulturtickets.

Reihenkonzerte oder Theaterveranstaltungen können mit dem erworbenen Kulturticket mittels Restkarten kostenfrei besucht werden. Daniel Boumanns, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Der kulturpolitische Sprecher der SPD Fraktion, Daniel Boumanns, sieht viele Vorteile: „Reihenkonzerte oder Theaterveranstaltungen können mit dem erworbenen Kulturticket mittels Restkarten kostenfrei besucht werden. Hierbei handelt es sich um eine Win-Win-Situation, da die Künstlerinnen mehr Publikum generieren würden und die Schüler und Studenten die restlichen nicht verkauften Tickets in Anspruch nehmen können. Unser Ziel ist, dass mehr junge Menschen früh an unser Museum und an unsere Kulturveranstaltungen herangeführt werden, um ihr Interesse hierfür zu wecken, damit sie auch in späteren Jahren Museen und Kulturveranstaltungen weiterhin besuchen.“

Nach drei Jahren evaluieren

Die SPD schlägt eine Testphase vor: „Zur Erprobung dieses Kulturtickets wird ein Zeitraum von drei Jahren – beginnend ab dem 1. August 2024 – festgelegt.“ Ein Erprobungszeitraum von drei Jahren sollte nicht unterschritten werden, da Neues sich erst herumsprechen und etablieren müsse. Im Frühjahr 2027 sollte entsprechend das Projekt Kulturticket evaluiert und über eine Fortsetzung dann entschieden werden.

