Kleve: Streik wird sich auf Bahn RE10 und Busse auswirken

Der Zug fährt nicht, der Lokführerstreik kann am Mittwoch, 10. Januar, auch Kleve, Bedburg-Hau, Goch, Weeze treffen.

Kreis Kleve Der angekündigte Streik der Lokführer bei der Bahn wird sich wohl auch auf den RE10 und die NIAG auswirken. Das wird erwartet.

Auch der RE10 ab Kleve Richtung Krefeld/Düsseldorf wird vermutlich von den Auswirkungen des Lokführerstreiks betroffen sein, zu dem die Gewerkschaft der Lokführer GdL am Mittwoch, 10. Januar, aufruft. Die Rheinruhrbahn setzt auf jeden Fall Schienenersatzverkehr, also Busse, zu den Abfahrtzeiten ein. Die NIAG wird bei der Orientierung helfen und den Kunden den richtigen Bus weisen.

Dass aber auch der Busverkehr in den nächsten Tagen durch Demonstrationen und Lokführer-Streik bei der Bahn beeinflusst werden, erwartet allerdings auch die NIAG, Niederrheinische Verkehrsbetiebe AG. „Bitte informieren Sie sich vor Fahrtantritt über die NIAG-App oder den Fahrplaner auf der Website und planen Sie sicherheitshalber für Ihre Reise mehr Zeit ein“, rät ein NIAG-Sprecher. Informationen zu Fahrten oder auch Fahrtalternativen seien auf der Website im Fahrplaner, in der NIAG-App und in allen Fahrauskünften mit Echtzeitinformationen zu finden.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kreis Kleve: Frostnächte kommen - frieren jetzt die Wiesen zu?

Kleve: Zäune weg für einen Nationalpark Reichswald? Der Faktencheck

Kleve: Der fünfte Automatenkiosk eröffnet in Kleve

Kranenburg: Teures Auto landete im Wassergraben

Kalkar: Container für Flüchtlinge sind bald bezugsfertig

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland