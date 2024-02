Der Automatenkiosk in der Klever Fußgängerzone ist noch geschlossen.

Einzelhandel Kleve: Streit um Automatenkiosk – so lief das Gipfeltreffen

Kleve Kaufmann Ingo Marks und Bürgermeister Wolfgang Gebing diskutierten über geschlossenen Laden in der Innenstadt. Das ist das Ergebnis.

Vor Karneval fand das Gipfeltreffen zwischen Kaufmann Ingo Marks und Bürgermeister Wolfgang Gebing statt, am Donnerstag, 15. Februar, war der Automatenkiosk „Snackomore“ immer noch geschlossen. Was ist passiert? Ingo Marks: „Die Bearbeitung zieht sich noch mindestens drei Wochen hin“, so Ingo Marks. „Danke, Stadt!“

Der von Marks betriebene Automatenkiosk in der Großen Straße, der mittlerweile fünfte in der Stadt, hatte nach Neujahr kurz geöffnet und musste dann auf Anordnung der Stadt wieder schließen. Eine Nutzungsänderung für die Immobilie hätte erfolgen müssen, zudem entspreche die Leuchtreklame nicht der Gestaltungssatzung.

Ingo Marks, hier in seinem Geschäft „Games & More“, traf sich mit Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg / NRZ

Ingo Marks betreibt 18 Läden

Ingo Marks, der die entsprechenden Vorgänge schon angestoßen, aber noch nicht abgeschlossen hatte, schäumte vor Wut – die sich in einem Aushang in der Tür des Geschäfts entlud, in dem von „schwachsinnigen [Vorgaben]“ der Stadtverwaltung die Rede war, die dazu geführt hätten, dass er seinen kurzzeitig geöffneten Betrieb wieder habe schließen müssen.

Marks, der mittlerweile 18 Läden in Stadt und Umland betreibt (alle zu erkennen an dem Zusatz „& More“) sah sich gegenüber den Konkurrenten benachteiligt. Die Stadt vereinbarte ein Gespräch – gleich mit dem Bürgermeister. Wolfgang Gebing, gelernter Jurist und bis zu seiner Wahl zum Bürgermeister praktizierender Rechtsanwalt, brachte zu dem Treffen eine gebündelte Sammlung von Vorschriften mit, die einzuhalten sind, wenn man in der Stadt gewerblich tätig sein möchte.

„Zufriedenstellendes“ Treffen zwischen Marks und Bürgermeister

So war für das Ladenlokal in der Großen Straße beispielsweise eine Nutzungsänderung erforderlich – und je nach neuer Nutzung müsste ein Notausgang vorgehalten werden. Dieser aber müsste im Falle des Automatenkiosks in der Innenstadt direkt in den Burgberg gegraben werden. Solche Dinge kamen zur Sprache, und, wie aus der Verwaltung zu hören war, sei dem Unternehmer der Weg gewiesen worden.

Das Treffen war sachlich, vernünftig und zufriedenstellend Ingo Marks - Geschäftsmann aus Kleve über das Gespräch mit Bürgermeister Wolfgang Gebing

Ingo Marks sah es ähnlich. „Das Treffen war sachlich, vernünftig und zufriedenstellend“, schilderte der Geschäftsmann. Und mit welchem Ergebnis? „Ich denke, die Verwaltung sollte zeitnah alles haben, und dann wird der Laden wieder offen sein.“

Dissens über Gestaltungssatzung

In manchen Punkten konnte jedoch keine Übereinstimmung erzielt werden. Marks: „Der Bürgermeister ist der Meinung, die Gestaltungssatzung ist gut, ich habe gesagt, dass es keine gute Satzung ist. Darüber werden wir noch einmal sprechen. Alles andere wurde sonst geklärt, das war in Ordnung, damit war ich sehr zufrieden. Aber die Gestaltungssatzung müssen wir einmal angehen, die hat mit der aktuellen Zeit nicht viel zu tun.“

Zu den Punkten, die die Verantwortlichen der Stadt am Kiosk bemängelten, gehörte auch die Leuchtreklame mit der Aufschrift „Snackomore“ an der Fassade des Gebäudes. Nach Ansicht der Stadt sind die Buchstaben zu groß. Nach Ansicht von Marks sind sie genauso groß wie die der Leuchtreklame des zuvor dort ansässigen Geschäfts „GameStop“.

