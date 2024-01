Kleve: Taschendieb wird mit Fahndungsbildern gesucht

Kleve Einen hohen dreistelligen Geldbetrag hob ein mutmaßlicher Taschendieb mit gestohlener EC-Karte ab. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Am Samstag, 22. April 2023, kam es zwischen 13 und 13.45 Uhr zu einem Taschendiebstahl in Kleve. Eine Geschädigte stellte bei ihrem Einkauf bei einem Discounter, das Fehlen Ihres Portemonnaies fest.

Hoher dreistelliger Betrag abgehoben

Dieses wurde aus der Handtasche der Frau entwendet. Ein bislang unbekannter Täter hob zwischenzeitlich mit der EC-Karte der Geschädigten einen hohen dreistelligen Betrag an einem Bankautomaten der Sparkasse an der Hoffmannallee in Kleve ab.

Bilder im Fahndungsportal der Polizei

Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu ihm machen?

Mehrere Bilder sowie die Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/124492

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

