Kleve: Themenabend zur Anerkennung von Bildungsabschlüssen

Kleve Die Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen ist Thema im Familienzentrum Lebensfluss. Warüber ein Experte dabei sprechen wird.

Am Dienstag, 16. Januar, findet um 19.30 Uhr im Familienzentrum Lebensfluss, Ackerstraße 95 in Kleve, ein für Besucher kostenfreier Themenabend zur Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen statt. Dietmar Stalder vom Berufsbildungswerk wird an diesem Abend einen Überblick darüber geben, welche Abschlüsse eine Anerkennung benötigen, welche Dokumente hierfür eingereicht werden müssen, wo diese Dokumente angefragt werden können und was zu tun ist, wenn Unterlagen fehlen.

Auch über die Kosten und mögliche Geldgeber hierfür wird gesprochen. Anerkennungsstellen und wichtige Internetseiten werden aufgezeigt. Interessierte können am Ende Fragen stellen, und falls weitere Beratung gewünscht ist, kann Dietmar Stalder an die entsprechenden Stellen vermitteln.

Bei Interesse kann man sich telefonisch unter 02821 9797258 oder per E-Mail an lebensfluss@lebenshilfe-kleve.de anmelden.

