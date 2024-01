Kleve: Tickets fürs Dreikönigskonzert des Collegium Musicum

Das Collegium Musicum spielt wieder in der Christus-König-Kirche in Kleve.

Kleve Das Collegium Musicum Kleve lädt zum Dreikönigskonzert. Was geboten wird und wo es Karten für die Traditionsveranstaltung gibt.

Das traditionelle Dreikönigskonzert des Collegium Musicum Kleve findet am Sonntag, 7. Januar, um 18 Uhr in der Christus-König-Kirche statt. Unter der Leitung von Johannes Feldmann führt das Orchester Werke von Couperin, Mozart und Händel auf.

Mirjam Hardenberg tritt als Solistin auf. Foto: Collegium Musicum Kleve

Mirjam Hardenberg ist die Solistin in François Couperins „Pièces en Concert“ für Violoncello und Streicher. Anschließend geben sich Flötistin Anna Hendriksen und Harfenistin Ivana Mehlem die Ehre in Wolfgang Amadeus Mozarts spritzigem Doppelkonzert C-Dur. Zum Abschluss erklingt die Sopran-Arie „Ombra mai fù“ aus Georg Friedrich Händels Oper „Xerxes“, den Solopart übernimmt erneut Mirjam Hardenberg.

Karten zum Preis von 15 Euro gibt es in der Buchhandlung Hintzen, Hagsche Straße 46, in der Apotheke Rhein-Waal im Edeka-Markt Brüggemeier, Ludwig-Jahn-Straße 7-15, im Eine-Welt-Laden im EOC, Hoffmannallee 41-51) sowie an der Abendkasse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland