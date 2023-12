Kleve: Tresor und Bargeld vom Wertstoffhof gestohlen

Kleve Bei einem Einbruch stahlen Unbekannte einen Tresor und Bargeld vom Klever Wertstoffhof. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Unbekannte sind in der Zeit von Samstag, 2. Dezember, 14 Uhr, bis Montag, 4. Dezember, 7.45 Uhr, in das Gelände des Klever Wertstoffhofs an der Wilhelm-Sinsteden-Straße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten dort gewaltsam die Tür eines Bürocontainers und entwendeten aus einem Schrank einen Tresor sowie Bargeld, das in einer Geldkassette gelegen hatte. Anschließend flüchteten sie.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Kripo Kleve unter 02821 5040.

