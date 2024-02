Kleve: Trinkwasserspender bald an allen Schulen

Wie in vielen anderen Städten, soll es bald auch in Kleve an fast allen Schulen Trinkwasserspender geben.

Kleve FDP-Antrag wird umgesetzt: Wasserspender für Kleves Schulen kommen. Stadt hatte Bedarf abgefragt. Warum das der FDP wichtig ist.

„Unser Antrag auf fest installierte Wasserspender an allen Klever Schulen geht nun in die Umsetzung“, freut sich Kleves FDP-Fraktionsvorsitzender Daniel Rütter. Nachdem die Stadtverwaltung den Bedarf an Trinkwasserspendern an allen Klever Schulen abgefragt hatte, bekommen nun fast alle Schulen erstmalig oder zusätzliche Trinkwasserspender für die Kinder.

Die entsprechende Drucksache zu den zusätzlichen Wasserspendern wurde im letzten Schulausschuss einstimmig angenommen. „Somit werden wir bald unseren Kindern jederzeit einen sicheren und sauberen Trinkwasserzugang anbieten können“, erklärt Rütter, der auch stellvertretender Schulausschussvorsitzender der Stadt Kleve ist. Künftig müssten die Schulkinder keine schweren befüllten Flaschen mehr zur Schule tragen, sondern können ihre Trinkwasserflaschen selbstständig nach Bedarf vor Ort befüllen. „Insgesamt erhöhen wir als Stadt Kleve den Standard an unseren Schulen, indem wir als Stadt die hygienische Abgabe von Trinkwasser für alle Schüler sicherstellen“ zeigt sich Rütter zufrieden.

