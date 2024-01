Kleve: Unbekannte brechen in Büro eines Milchbetriebs ein

Kleve Einbrecher stiegen nachts in das Büro eines milchproduzierenden Betriebs in Kleve ein. Wann die unbekannten Täter genau zuschlugen.

Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag, 19. Januar, zwischen 1.30 und 4 Uhr gewaltsam die Tür zu einem Büro am Knipweg in Kleve auf. Das Büro liegt auf einem milchproduzierenden Betrieb. Die Täter durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Zur Tatbeute konnte die Kreispolizei Kleve noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen sowie die Auswertung des Videomaterials dauern an.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen im Bereich des Hofes gemacht haben, sollen sich bei der Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 melden.

