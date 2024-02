Einbruch Kleve: Unbekannte brechen in Gaststätte in der City ein

Kleve Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Kleve beschädigten Unbekannte Spiel- und Zigarettenautomaten. Welche Beute sie machten.

Unbekannte sind in der Zeit von Montag, 29. Januar, um 0.40 Uhr bis Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr in eine Gaststätte am Kloppberg in Kleve eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter beschädigten eine Tür und gelangten so in die Räume der Gaststätte. Dort beschädigten sie zwei Spielautomaten sowie einen Zigarettenautomaten und flüchteten anschließend unter anderem mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

