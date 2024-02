Kleve: Unfall mit Radfahrerin – Polizei sucht zwei Männer

Kleve Ein Auto touchierte eine Radfahrerin. Zuerst lehnte die Frau Hilfe ab, meldete dann aber den Unfall. Wie sie die Männer beschreibt.

Nach einem Unfall in Kleve am Dienstagmorgen, 6. Februar, sucht die Polizei einen Autofahrer und seinen Beifahrer. Gegen 6.30 Uhr war eine 25-jährige Frau aus Kleve mit ihrem Fahrrad auf der Nimweger Straße in Fahrtrichtung Nütterden unterwegs gewesen, als laut ihren Angaben an der Kreuzung mit der Waldstraße von rechts ein Auto an sie herangefahren sei und sie leicht touchiert habe.

Aus dem dunklen Kleinwagen – weitere Angaben zum Fahrzeug konnte die Frau nicht machen – stiegen zwei Männer aus, von denen sich einer der Frau näherte. Der Mann bot seine Hilfe an, die die Frau ablehnte. Sie setzte ihre Fahrt anschließend fort. Später suchte die Frau dann einen Arzt auf und meldete den Unfall bei der Polizei. Sie beschrieb den einen Mann als circa 55 Jahre alt und mit kräftiger Statur. Der andere Mann habe eine gelbe Arbeitsjacke getragen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Kleve nach Zeugen sowie den beiden Insassen des Wagens und nimmt Hinweise unter der Telefonnumer 02821 5040 entgegen

